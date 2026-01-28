藍白力推不在籍投票 游盈隆：九合一大選若實施肯定是災難

▲ 圖／國會頻道Youtube

台北市 / 林李翰 綜合報導

立法院今（28）日審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。針對藍委提出兩項問題，因游盈隆在基金會有職位，若成為中選會主委，如何確保兩者間的份際？另外，國民黨、民眾黨力推不在籍投票立法，如何表示？對此，中選會主委被提名人游盈隆今（28）日表示，若立院通過中選會主委的人事同意權，將辭去台灣民意教育基金會董事長、董事。另外，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票，將會造成將近9千種選票，因此若在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一個災難。

立法院內政、司法委員會今（28）日審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢詢問，游盈隆平常評論非常多政治事務，也做民意調查，在基金會裡面有職務，如果有幸成為中選會主委，怎麼樣確保兩者之間的份際？

游盈隆回應，我可能失去了自由，失去公開評論台灣政治的自由。若能夠通過中選會主委的人事同意權、任命，我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，採取比法律更嚴格的標準自我要求。

針對不在籍投票議題，游盈隆指出，當世界各國很多都採取不在籍投票時，台灣沒有感到自己落後、慚愧，他肯定那是一個進步的思維，不過也不能脫離現實，如果回到我國的選舉制度深入去看，很快就會發現不在籍投票牽涉的是非常複雜的選舉工程。

游盈隆強調，如果立法院通過不在籍投票案，將會依法執行，但是要看通過的法案內容。在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一個災難，中選會已經提出來，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票，將會造成將近9千種選票，我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的玫瑰，讓我們傲視世界的台灣選舉蒙塵。

