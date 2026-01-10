藍白力推代孕合法 石明謹揭「喬治亞取卵案」示警：台灣有準備好嗎

政治中心／李紹宏報導

藍白立委擬在《人工生殖法》修正草案納入代理孕母制度，尤其民眾黨立委陳昭姿更全力爭取，宣稱是「落實平權」，引爆朝野攻防戰。對此，民進黨立委黃捷等人主張，代理孕母有較大爭議，應選擇額外設立專法；退休警察、知名球評石明謹則援引國外「喬治亞取卵案」，指出當法律缺乏嚴謹配套時，極可能淪跨國犯罪集團剝削人體的工具，直呼「我們有想好應對了嗎」？

代理孕母的爭議不斷。（示意圖／PIXABAY）

喬治亞代孕煉獄：中國犯罪集團陷阱

石明謹在臉書上指出，最近有幾位藝人宣稱去中國注射幹細胞效果極佳，與此同時，台灣政黨也提出代理孕母合法化的提案。為了提醒大眾相關風險，可以複習2025年2月故事，當時泰國警方與國際刑警組織合作，救出了三名被騙到喬治亞的女性，揭開了跨國犯罪集團的惡行。

泰國女遭強取卵 跨國代孕黑暗產業鏈大公開

石明謹透露，這三名女性是被中國犯罪集團刊登的廣告所吸引，對方以60至80萬泰銖（幣值約等同台幣）的代價徵求代理孕母。由於泰國人前往喬治亞免簽證，且該國代理孕母合法，犯罪集團便以此為說帖，誘騙這些女性前往喬治亞，殊不知這是一場精心設計的陷阱。

後來，受害者抵達喬治亞後立刻被沒收護照，並被關押在郊外莊園。當地關押了近百名泰國女子，她們每個月被迫注射藥物與排卵針，並遭到強制取卵。由於長期處於被關押與頻繁注射藥物、取卵的狀態，這些女性的身體健康狀況都變得非常糟糕。

石明謹認為，台灣若要通過代理孕母制度，在此之前，應該先想好周全的對策。（圖／翻攝畫面）

代孕合法化前 台灣須應對犯罪與倫理爭議

因此，石明謹強調，關於取卵的用途，雖無確切證明，但推斷可能是為了在其他地方讓其他孕母懷孕，或是用作人體實驗及採取新生兒幹細胞供醫療之用，且犯罪集團操作後者的可能性較高。這並非說台灣也會發生一樣的事，「但如果要通過代理孕母，我們有想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題嗎」？

