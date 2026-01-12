藍白力推未來帳戶 衛福部：無法提升生育率

（中央社記者林敬殷台北12日電）藍白力推未來帳戶政策，主張家長存入未來帳戶的自存款提供綜所稅列舉扣除、提供免納贈與稅額度。主計總處公務預算處處長許永議表示，必然會排擠其他預算支出；衛福部次長呂建德說，儲蓄帳戶是為了要減貧，但是用此提升生育率，恐怕是無法達成。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」。

國民黨及民眾黨團所提「台灣未來帳戶特別條例草案」，總經費上限新台幣4500億元，得以舉債支應，根據草案規定，由政府為12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資追蹤台股標的，家長存入未來帳戶的自存款提供綜所稅列舉扣除。

民進黨立委林月琴表示，未來帳戶條例不只有違憲的風險，還有財政紀律不足，目標不清，拉大貧富差距的問題，且根據憲法第70條及預算法第91條規定，對於立委提出的法律案，若有大幅增加歲出要求，應先徵詢行政院意見，指名彌補資金來源，在野黨立委有徵詢行政部門意見嗎。

許永議表示，除了預算法第91條，還有財政紀律法、財政收支劃分法等，皆有相同規定。

對於財政的影響，許永議指出，該條例總經費4500億元，等於平均1年要增加340幾億元，現在總體的舉債空間大約1800億元，扣除國防經費每年1560億元，只剩下300億元的空間，加上每年在科技、公共建設、依法支出等要成長5%，每年要花到1200多億元，歲入成長數額就不夠了，必然會排擠其他預算支出。

呂建德表示，對於很多低所得者，「生吃都不夠，哪能晒成乾？」台灣不是只有台積電跟高科技，也有很多窮苦的人、外送員、中小企業等，這些才是真正要去照顧的人。

民進黨立委賴惠員質詢時說，要有錢人儲蓄是好事，但要窮人去儲蓄是罪惡，這筆錢有沒有辦法解決少子女化的問題嗎。

呂建德指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究，少子女化成因複雜，需要多元策略配套，目前提出的條例恐有偏食問題，政策就是一個選擇，選A可能會排斥B，若有非常充足的資源，當然沒問題，現在獨孤一味，排擠其他公托政策推動。

呂建德說，對目前很多育兒父母來說，是麵包跟牛奶，要先養得起，政府目前推動的是降低負擔。

對於立委質疑，延後給付不可能提升生育率，呂建德表示，國際期刊沒看到任何一篇論文有關於這方面研究，儲蓄帳戶為了要減貧，但是用此提升生育率，恐怕是無法達成。

賦稅署署長宋秀玲表示，存款跟課稅是沒有關係，以前的兒少帳戶條例也沒有給扣除優惠，美英的政策也沒有給扣除的優惠。

宋秀玲說，對中低所得者，儲蓄是很困難的事情，現在44%總申報戶不用繳稅，36%適用5%稅率，對於給這些人扣除的減稅利益是非常低，到最後都是有錢人在減稅。（編輯：楊凱翔）1150112