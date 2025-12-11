藍白力推！停砍公教年金朝野協商無共識 立法院明恐上演表決大戰

黨團協商停砍公教年金無共識，明天可能上演表決大戰。（資料畫面）

藍白力推停砍公教年金，《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》修正案明天將超過1個月協商冷凍期。立法院長韓國瑜今天（11日）召集朝野協商，藍綠仍無法達成共識，韓國瑜裁示送交院會處理，年金停砍案最快在明天院會進行二、三讀程序，藍白可能挾人數優勢表決通過。

國民黨主張2024年起開始停砍所得替代率，民眾黨則建議今年開始停砍，民進黨團則憂心年金改革走回頭路，會讓整個制度提早破產。國民黨團書記長羅智強指出，現在一流的人才都不願意到公務體系服務，國考報考人數年年下隆，主要就在於政府剝削公務員退休權益；強調停砍不是回到2018年水準，而是當年砍過頭，所以停砍照顧公務人員權益。

民進黨團總召柯建銘表示，公務人員是政府支柱，這百分之百贊成，但年金改革走回頭路，會造成年金提早破產，希望國民黨不要為了討好，把國家制度破壞掉。銓敘部長施能傑則示警，即便沒有這次修法停砍，基金也可能在民國138年破產，修法將會導致年金提早3到4年破產，這是很嚴肅的課題。

民眾黨團副總召張啓楷則說「年金不是改回來而是停砍」，當年民進黨砍過頭，且經過大規模民調，連年輕人都支持停砍，反映出修法不會有世代爭議。由於藍白支持停砍，民進黨團、主管機關考試院、銓敘部不支持，歷經約2小時討論，韓國瑜宣告無法達共識，全部送院會處理，最快將在明天院會完成三讀。





