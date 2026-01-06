藍白力推「台灣未來帳戶」 綠委籲先審議總預算

藍、白共推「台灣未來帳戶」政策，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的，預計將排入今日(6日)程序委員會。民進黨立委林月琴認為藍、白一方面主張新增特別條例與支出，一方面又卡關總預算，根本「本末倒置」。

美國總統川普(Donald Trump)推出「川普帳戶(Trump Accounts)」兒童儲蓄計畫，由政府為新生兒提供啟動資金、作為長期投資基礎。國民黨與民眾黨日前也共同宣布推動「台灣未來帳戶(TFA)」特別條例。由政府透過特別條例設立專戶，對象涵蓋0至12歲兒童，於出生時一次挹注新台幣5萬元，並於其後每年再投入1萬元，至12歲止；孩童年滿18歲後便能提領，用於就學、就業、創業等支出。

國民黨團今日舉辦「台灣未來帳戶」啟動記者會，國民黨立委牛煦庭表示，台灣少子女化問題已成為嚴重的國安危機，國民黨與民眾黨共同提出「台灣未來帳戶」倡議，並完成相關條例草案，今日便會正式送進立法院程序委員會審議。他說：『(原音)國、民黨兩黨智庫合作，過去一段時間的努力已經收到了初步的成果。現在這個草案正式提出，今天的程序委員會排進去之後，禮拜五要拚付委，接下來就是立法院藍、白繼續合作推動相關的草案，儘速的來做落地，我們希望這樣子的一個好的民生法案，即便會花上一點點政府的資源，但是我們也鼓勵家長、也鼓勵企業共同的投入。』

民進黨立委林月琴則認為，藍、白一方面主張新增特別條例與支出，另一方面卻卡關既有總預算，根本「本末倒置」。她說：『(原音)我不懂藍、白在想什麼，因為你基礎款不給人家，然後一直在提特別款。你的基本盤不給人家，因為現在這個事實上是基本的預算，而且已經法通過的，像譬如說我們的生育補助要調到10萬塊，然後育嬰彈性假，還有公共托育很多的設施、設備、教學品質的教材，通通教學設備都要購買。』

林月琴強調，少子女化確實是全民議題，但她呼籲國民黨與民眾黨應正視總預算未審議的問題，避免全民相關福利政策中斷。(編輯：沈鎮江)