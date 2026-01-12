藍白力推「未來帳戶」 石崇良拿健保、長照財務喊憂資源排擠！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

立法院衛今（12）日排審國民黨團與民眾黨團共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」，衛生福利部卻不贊同！衛福部長石崇良表態強調，所有針對兒童照顧的政策都可以討論，不過 所有政策都是一個選擇，資源有限，彼此之間都會有排擠的效果，台灣已超高齡化社會，從健保到長照、社會救助，衛福部擔憂的是普惠式的未來帳戶會排擠更優先需要被照顧的族群。

石崇良是在立法院回應媒體提問時表態。他表示，針對立法院審查「未來帳戶」的條例，事實上，所有針對兒童照護的政策我們都是可以討論的，畢竟兒童是國家未來的主人翁，我們盡全力為兒童照顧，不過所有的政策都是一個選擇，資源都是有限，彼此之間都會有排擠的效果。

石崇良強調，衛福部106年開始所選擇的是「兒少教育發展帳戶」，針對低收入戶、中低收入戶的兒童優先照顧，以相對提款的方式，讓弱勢兒童在18歲成年之後能夠有第一桶金，當然如何讓政策更精進可以討論，但對於普惠式的未來帳戶所造成的財務上、資源上的相對排擠， 那是我們憂慮的。

石崇良說，因為台灣邁入超高齡社會，健保的財務、長照的財務，甚至在討論社會救助法擴大更多弱勢照顧，這些都需要資源，一旦把這些資源都放在未來帳戶，是否妥適？是否會排擠更優先需要被照顧的族群？這個是我們所擔憂的，希望能更審慎、更廣泛的來討論。

衛福部指出，衛福部106年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金 ，透過政府與弱勢家庭，以「1：1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部說，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存新台幣500元、1000元、1250元，每年最高存入1萬5000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元。政策上路8年多，截至114年12月止，累計開戶人數為3萬9127人，整體開戶率約65%，累計存款金額已逾32億元。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

