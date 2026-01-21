藍白力推TPASS等預算先過綠籲速審總預算 黃國昌：民進黨只在乎拿人民當肉票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

藍白提出包含TPASS在內的115年度總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，對此民進黨立法院黨團昨（20）日呼籲在野黨負起立法院審查預算的職權，趕快將總預算案交付審查，而不是點菜式的要求先行動支。對此，民眾黨團總召黃國昌回應，總預算爭議政院沒依法編列，立院要如何依法審議？黃國昌也說，之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在他們願意先讓TPASS的錢趕快通過，反而是民進黨不要？所以講了半天，民進黨在乎的什麼時候是人民的民生經濟啊？沒有，民進黨在乎的只有一件事情：拿人民當肉票進行政治鬥爭，這才是民進黨在乎的事情。

黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天上午出面受訪，被問到明天要協商，先動那個新興預算的部分，因為民進黨團昨天有開記者會，呼籲在野黨趕快審總預算，然後交付審查，不是點菜式的要求先行動支，面對明天的協商可能會破局收場，黨團的立場是什麼？

黃國昌回應，總預算的爭議，之前已經講過非常多次，行政院沒有依法編列預算，立法院要怎麼樣依法審議？最近民眾黨也公佈了民調，絕大多數的台灣民眾都認為，立法院三讀通過的法律，針對軍人加薪，針對警察、消防員退休金，行政院應依法編列預算，要等到行政院依法編列預算了以後，立法院才有辦法依法審查。

黃國昌問，行政院自己在編預算的時候，可以點菜式的編列嗎？當行政院選擇自己用點菜式的方式來編列預算，踐踏軍人、警察跟消防員的權益的時候，不知道行政院也好、民進黨也好，還有什麼臉面來指責立法院沒有審查預算？違法編列的預算是要怎麼審？

黃國昌表示，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能夠選擇解決問題，什麼叫做執政者擺爛？預算不依法編列就是擺明了在擺爛。那在野黨怎麼解決問題？針對有關民生、針對地方政府急迫需要的，先行透過審查的方式准予動支。

黃國昌問，之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在他們願意先讓TPASS的錢趕快通過、趕快嘉惠所有的通勤族，結果反而是民進黨不要、阻擋、杯葛？「所以講了半天，民進黨在乎的什麼時候是人民的民生經濟啊？沒有啊！民進黨在乎的只有一件事情啊，拿人民當肉票進行政治鬥爭！這才是民進黨在乎的事情。」

黃國昌說，在野黨是苦民所苦，知道人民需要的部份，面對行政院的違法，還願意先動支，為的是什麼？為的是人民。民進黨選擇的是什麼？為了政治鬥爭，連人民需要的他們都不願意放手。「我第一次看到這樣的行政院啊！面對立法院要給他錢叫他趕快去做事，他的選擇是『不要給我錢，你千萬你千萬你千萬不要給我錢』，這是什麼政府啊？太離譜了吧！」

