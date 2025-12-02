即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德祭出未來8年1.25兆元的國防特別預算後，藍白立委就主張應赴立院進行國情報告，賴清德則善意回應，若朝野有共識又符合憲政程序，自己願到國會報告；豈料，藍白現在還加碼，要求賴清德必須採取「即問即答」。對此，總統府發言人郭雅慧今（2）日晚間強調，憲法法庭已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。

廣告 廣告

有關在野立委提出總統赴立法院國情報告必須接受即問即答的違憲要求一事，郭雅慧今日表示，總統對於國情報告已表達立場：只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，有助於確保人民安全與國家主權能夠免於威權擴張的威脅，總統非常願意在合法合憲的前提下，赴立法院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持。

快新聞／藍白加碼！要求賴清德赴國會「即問即答」 總統府批違憲要求：遺憾

總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）

至於國情報告以即問即答進行，憲法法庭已對《立法院職權行使法》的113年憲判字第9號的相關修法判決為違憲。在野立委提出違憲要求並阻擋特別條例排案，府方表達遺憾。



最後，郭雅慧強調，國家安全無關意識形態之爭，期盼在周邊國家皆已不分朝野致力加強自我防衛韌性的時候，立法院朝野各政黨能夠跨越黨派與意識形態，團結一致，共同支持國防特別預算，以具體行動守護民主台灣。

原文出處：快新聞／藍白加碼要求賴清德赴國會「即問即答」！總統府批違憲要求：遺憾

更多民視新聞報導

王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了

質疑大罷免操盤手惹議 吳怡農發長文吐心聲了

在野黨要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院：違憲

