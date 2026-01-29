藍白助理費除罪化明闖關三讀 林楚茵批噁心：貪污除罪還自肥加薪

民進黨立委林楚茵痛批，藍營修法助理費除罪化，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。（資料照片／李智為攝）

本會期最後一次立法院會將於明天登場，在野預告將上演「爭議法案大清倉」，其中包含國民黨立委牛煦庭提出的助理費除罪化法案。民進黨立委林楚茵今天（29日）痛批，藍營提案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」，「這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心！」

立法院朝野黨團協商，今中午排定國民黨立委牛煦庭等32人擬具「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，該法案擬在明日本會期最後一次院會闖關三讀。

廣告 廣告

不過民進黨立委林楚茵今天在社群發文表示，「全民權益放一邊，藍白自肥脫罪跑最快」，牛煦庭提案的「貪污助理費除罪化」法案，1月26日冷凍期一過，28日國民黨立委翁曉玲就迫不及待排協商。

林楚茵還原，去年12月26日該修正草案一讀後，國民黨直接抽出逕付二讀，跳過委員會審查討論。就連之前爭議十足的國會擴權、《財劃法》、《憲訴法》、反年改法案，都還意思走個委員會，這次毫不掩飾，直接過場協商，就是打算這週五趕快輾壓二、三讀。

林楚茵指出，提案草案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，還把現行47萬2760元增加至54萬7600元，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。

林楚茵怒轟，藍白毫不掩飾的作亂，該審的總預算不給審，該通過的國防特別條例也不付委，「這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心！」



回到原文

更多鏡報報導

中天回來了／藍修法「黨政軍條款」＋新聞台免換照 綠憂NCC被架空

中天回來了／藍量身打造「中天條款」助返52台 擬修《有廣法》擠下華視

中天回來了／《衛廣法》修法為個案開後門 台大教授：恐導致新聞品質惡化

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果