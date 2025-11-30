藍白北市議員合作破局？戴錫欽嗨喊議會單獨過半 鄭麗文稱不影響

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌本（11）月19日會面商談藍白合作，尤其鎖定明年（2026）地方選舉；不過，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽喊，藍營要在議會單獨過半，也讓外界好奇是否兩黨能正常合作。對此，鄭麗文今（30）日下午則表態，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，但這不影響藍白合。

鄭麗文今日下午前往台北參加黨慶，並在活動開始前接受媒體聯訪；就戴錫欽喊出藍營要在議會單獨過半，使得民眾黨不太高興，鄭麗文則表示，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺任何負面情緒，而且雙方誠意，一切都是按部就班。

同時，鄭麗文也說，上星期國民黨中常會正式通過國民黨的提名特別辦法，是針對縣市長部分，目前還沒開始觸及市議員的提名，「國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這不影響藍白合」。

國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽。（圖／民視新聞）

針對民進黨台北市議員洪健益掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板，鄭麗文則說，現在民進黨議員非常有趣，為了選議員要蹭台北市長蔣萬安、鄭麗文，「怎麼不去和賴清德合照呢？萊爾校長你要好好檢討一下，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們，這應該是民進黨要好好檢討」。

另，就2026年提名黨內議員機制，鄭麗文也表示，上星期首先通過縣市長的提名特別辦法，縣市長開始進行積極提名作業，接下來才會進行到議員的部分，「不管六都、一般縣市，提名都會尊重在地生態，也會尊重現在在地的議會黨團」。

