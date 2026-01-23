藍白北市議員激戰恐分票？ 蔣：專注市政、聆聽地方

台北市長蔣萬安到大安區與里長座談。（圖／東森新聞）





王世堅撇清說，他不會選台北市長，而現任的台北市長蔣萬安，拚連任，特地與里長面對面座談，到大安區報告施政成績，針對藍營有北市議員，擔心跟民眾黨新人競爭，如果蔣萬安又去幫忙站台，會瓜分選票，蔣萬安則說，距離選舉還有時間，先專注市政。

台北市長蔣萬安就算被酸「蔣不聽」、「公館圓環殺手」，無懼罵聲也要拆，到大安區與里長座談，提出數據說明。

台北市長蔣萬安：「交通事故發生的件數，相較於前一年同期，從71件減少了35件，大幅減少了49.3％，將近五成，這就是我們為什麼，要頂住壓力做對的事情。」

畢竟這項決定就連藍營里長都有怨言，一度釀成施政危機，蔣萬安把握溝通機會，穩健施政，奠定他的政治底氣，只是藍營最強母雞，現在就被小雞提醒，蔣萬安如果之後，要幫忙民眾黨議員站台「一定要謹慎」，因為在藍白合的機制下，多少會搶到藍軍選票。

台北市長蔣萬安：「我說過其實離選舉，還有一段時間，我就是全心專注，在推動市政上面，今天繼續走入基層，與所有的里長，面對面交換意見，聆聽地方的聲音。」

儘管蔣市長宣布連任時機未到，但相關規劃早已啟動，不過地方要建設少不了財源，中央總預算案持續卡關，藍白提出包含TPASS在內，新興計畫動支案718億元預算，逕付二讀交付協商，但行政院還是有不同意見。

台北市長蔣萬安：「我再次強調，現在行政立法之間的僵局，行政院還是必須要，好好坐下來，理性跟立法院來溝通。」

朝野持續對立，地方諸侯連續喊話，似乎也解不了僵局。

