藍白十度擋總預算、軍購條例！李忠憲：扯台灣後腿傷害我們所有人

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例，27日第十度卡關；藍白也批評台美關稅談判「黑箱」、「掏空台灣」、「喪權辱國」，還揚言杯葛，引發社會議論。對此，成功大學電機系教授李忠憲透過臉書提出一個「公民的簡單標準」，判斷藍白到底是「扯民進黨後腿」，還是「扯台灣後腿」。

李忠憲在臉書發文寫道：「藍白目前的狀況是扯民進黨後腿，還是扯台灣後腿？前者可以接受，但後者完全不行！這個問題其實不管你是什麼政治立場，只要是在台灣這塊土地上的公民，應該都有如此的共識。不管是政府、國防預算、以及對美國15%的關稅，藍白是扯民進黨還是台灣的後腿，有簡單的判斷標準。」

李忠憲分析：「扯民進黨後腿是合理的監督，讓政策更透明，逼政府補足程序和說明，迫使行政部門修正錯誤。結果是，制度更穩定、治理更好、國家承受力更強。扯台灣後腿是破壞性政治，為了反對而反對，不管後果，讓政策卡死、癱瘓，造成國際誤判、盟友困惑，結果是，國家能力下降，但反對黨沒有提出可行替代方案是否『提出合理的替代方案』？」

李忠憲指出：「這是一個非常具體判斷的標準，這也是黃國昌在立委卸任前要提出民眾黨國防預算版本的原因，可惜從法理、邏輯、具體內容，到文字，一塌糊塗，慘不忍睹。有合適的替代方案才是監督，『這個預算不合理，因為A、B、C』、『我們主張改成X方案，成本、風險、效益如下』，願意進入專業辯論、接受修正。」

李忠憲續指：「沒替代方案等於扯後腿，只有一句『我們反對』，不進入委員會討論，用模糊口號（民生、正義、監督）遮掩內容空洞，被問到細節就轉移話題，黑箱在最後一刻才提出無人知曉的版本，瞬間二、三讀通過。這些行為本質上是破壞，不是監督。另外是否『選擇性失明』？問一個簡單問題就好：同樣的標準，換人執政還成立嗎？」

李忠憲直言：「在野時痛罵的行為，自己掌權時就變成『必要之惡』；對外國勢力介入只罵一邊，另一邊就裝沒看到；標準可任意切換，表示目的不是制度，而是權力。台灣目前已經不是『政治競爭』，而是『國家自殘』，扯台灣後腿傷害的是我們所有人。監督是承擔，破壞是逃避；兩者的差別，在於是否還把國家當成共同體。」

