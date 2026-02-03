即時中心／温芸萱報導

立法院本會期至今，國民黨與民眾黨已10度阻擋中央政府總預算及政院版1.25兆元國防特別預算的審議。對此，中台灣教授協會已發起連署，呼籲立法院藍白黨團儘速恢復總預算審查程序，並提出4大訴求。

中台灣教授協會表示，由於本會期的立委怠忽職守，違背立法委員審查中央政府總預算的職責，直到二月份仍未將國家總預算送交程序委員會，更遑論審查。然而，我們必須嚴正指出，當前總預算無法如期進入審查，絕非立法院「集體失職」，而是國民黨與民眾黨濫用程序權力、杯葛議程所致，蓄意破壞民主制度。因此，我們以連署的方式，誠摯要求藍白兩黨立委盡善盡職，儘速處理今年的總預算。

立法院怠忽職守？教授協會指責藍白杯葛

接著，協會指出，藍白兩黨以程序手段阻擋預算案付委，將與民生無關的國會擴權法案與預算審查綁在一起，以「監督」之名延宕預算動支，行政策癱瘓之實。這樣的政治操作，已對社會造成實質傷害，影響月票補助、生育津貼、公共托育、醫療與地方建設等攸關基層民眾生活的政策推動。

民眾應關注國會運作

同時，協會也強調，這不是健康的「政黨之爭」，而是民主與專斷的對抗，是立法權的憲政定位與政治勒索之間的分界。面對藍白聯手架空預算審查的行徑，所有珍惜台灣民主制度的公民，都應該站出來發聲。

四大訴求 明確呼籲立法院行動

教授協會表示，立法院作為國家最高立法機關，應以國家與民眾利益為優先，避免被少數政黨利用程序操控政治議程。教授協會再次呼籲：

1. 立法院應立即排除程序性杯葛，讓總預算案回歸正常審查機制，依法逐條審議。 2. 各政黨應停止以民生預算為政治談判籌碼，尊重人民基本生活權益。 3. 公民應堅守民主原則，不為任何違憲擴權與程序操弄背書。 4.正視對美軍購案，切勿讓台灣自外於全球民主防衛體系。 全民應監督國會 守護民主

中台灣教授協會表示，台灣需要的是一個能據理力爭、捍衛程序正義的國會，而不是被少數政黨私慾綁架的立法機關。透過連署，教授協會希望喚起全體公民關注，督促立法院履行憲政責任，使政府依法執行公共政策與必要支出，保障民眾基本生活與社會安定。

最後，教授協會強調，總預算審查與通過不是政黨之爭，而是維護國家機能正常運作、保障人民福祉的核心任務。他們呼籲，請所有珍惜台灣民主制度的公民站出來，與教授協會一同監督國會，守護民主，讓預算審查回歸法治與正義的正軌。

原文出處：快新聞／藍白十度杯葛總預算掀怒火 中台灣教授協會連署提「4大訴求」

