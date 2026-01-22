藍白協商先動718億預算！內政部堅守「一併審查」 羅智強竟罵：問A答B

記者楊士誼／台北報導

在野黨阻擋總預算五個月，立法院今（22）日則針對藍白所提「先行動支718億預算」案召開黨團協商。內政部次長董建宏多次重申「所有預算都很重要，希望一併審查」，卻引來主持會議的國民黨立委羅智強不滿，多次跳針問道「所以你反對先抽出來動支？」他並表示，今天討論的就是院會所提的38項新興計畫，而對於內政部多次重申立場，羅「嘖」了一聲，稱「真是欣賞又佩服，問A答B答不出來」。

羅智強問，內政部針對海豚直升機升級計劃是否支持先行動支？內政部次長董建宏表示，內政部今年主管預算共1403.32億，今天討論的預算僅佔3.39％，預算涵蓋治安、救災、災防、戶役政等，涉及國安基礎建設，與民眾生活息息相關，希望立法院趕快審查預算，讓預算能好好被討論。

同樣主持會議的民眾黨立委黃國昌隨即批評，今天共同針對院會提案協商，不是他和羅智強召開的，而是院會決議交付藍白兩黨共同主持的，而協商審查標的就是手上的附件，而不及於其他，僅限於院會提出准予動支的新興計畫。針對議案以外的標的表示意見，不管他還是羅智強都無法處理，已經逾越院會交付的範圍內容。

羅智強隨後表示，協商處理的就是38項新興資本跟新興計畫，部會針對這些計劃告訴他們有沒有急迫性，立法院會參考是否先行動支，其他部分有些是延續性計劃本就可以使用，有些是有急迫性先提出來的，就是行政院有責任提案告訴立法院，還有哪些計畫有急迫性要立院同意動支，立院自然就會有會議處理，因此請官員針對38項計劃是否贊成表態。

羅智強旋即再問內政部是否認為其主管的計劃是否同意動支，董建宏則重申，今年主管預算共1403.32億，所有預算都非常重要，羅智強則插嘴稱「你如果要重複就不需要，你剛剛已經講過了」。董建宏則持續重申預算重要性，羅智強則再次打斷想終止董建宏的發言，但董則持續進行報告，羅隨即不悅表示「我第三次問你，第三次請教，所以你反對？所以你反對抽出來？」董建宏則表示，希望所有預算一併審查，羅智強如跳針似的再問「所以你反對先抽出來動支？」

董建宏再次重申「所有的預算都非常重要」，羅智強再次不悅表示「我第五次問你！所以你反對抽出來先行同意動支？」董又一次表示「所有的預算都非常重要」。羅智強隨後稱，到現在為止內政部也沒贊成，整個行政團隊不針對今天的項目討論，知道個部會有來自民進黨的龐大壓力，但應遵守議事安排，自己部會的預算不敢捍衛，連同意動支都說不出口，可以感受壓力有多大，但是議程就是38項新興資本跟新興計畫，有別的意見歡迎主動提案，但內政部沒提案。

張啓楷則表示，在場官員是否被民進黨誤導？延續性費用、人事費是否受影響？羅智強也搭腔表示「請內政部回答」，張啓楷稱，各部會只要是原有法定義務支出或是原有的全部都可以用，新興計畫如果有意見可以趕快提案，「如果是新興計畫，你先表達你到底支不支持，遵守議事規則好不好？」羅智強則要內政部回答人事費等是否受影響，董建宏則再次強調，有關經費都期望趕快審查才能知道完整的數字」。

羅智強此時「嘖」了一聲，稱「真是欣賞又佩服，問A答B答不出來」，張啓楷稱，內政部說的都是法定支出，薪水也沒受影響；董建宏則回應，沒有審查完之前不知道動支是否合法，所以立院應儘速審查。羅智強最後表示，內政部並未表示是否同意，民進黨團缺席，則保留院會處理。

