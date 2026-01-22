藍白協商動部分預算！國防部喊全部都審 張啓楷卻嗆：你們真的關心？

記者楊士誼／台北報導

在野黨阻擋總預算五個月，立法院今（22）日則針對藍白所提「先行動支718億預算」案召開黨團協商。國防部副部長徐斯儉表示，受影響新增計畫共780億，這次討論的標的只有四千萬、佔0.05％，希望所有預算能付委審查。民眾黨立委張啓楷則質問徐斯儉「你們真的關心嗎？」為何780億受影響計畫沒提出？他更要國防部可以盡快提案「不要掛在嘴巴啦！有行動啦！」

主持會議的民眾黨立委黃國昌稱，今天的協商是院會決議交付藍白兩黨共同主持的，而協商審查標的僅限於院會提出准予動支的新興計畫。針對議案以外的標的表示意見，不管他還是羅智強都無法處理，已經逾越院會交付的範圍內容。共同主持會議的羅智強隨後表示，協商處理的就是38項新興資本跟新興計畫，部會針對這些計劃告訴他們有沒有急迫性，立法院會參考是否先行動支，其他部分有些是延續性計劃本就可以使用，還有哪些要立院同意動支，立院自然就會有會議處理，因此請官員針對38項計劃是否贊成表態。

羅智強問國防部，是否同意先行動支提案中，由其主管的新興計畫？國防部副部長徐斯儉表示，這次受影響的新增計畫共780億，這次討論的標的只有四千萬、佔0.05％，希望所有預算能付委審查。羅智強隨即說「國防部一樣沒有表示意見」，民眾黨立委張啓楷則質問徐斯儉「你們真的關心嗎？」為何780億受影響計畫沒提出？為何沒看到行政院提出來？徐斯儉則表示，所有預算都已經送到立院希望付委審查。

張啓楷隨即痛批，國防部可以跟去年一樣跟行政院講，要求行政院將軍人加薪、警消退休所得替代率提高等納入預算，讓預算合法，第二則是可以跟在野黨講的一樣，提案中的計畫不夠，就提追加預算或是今天趕快提出來，「不要掛在嘴巴啦！有行動啦！」

羅智強隨後問財政部，是否支持先行動支提案中其主管的計劃？財政部次長阮清華表示，今年預算1689.36億元，討論僅涉及1.53億，只佔0.09％，比例非常之低。而財政部業務龐雜、各項業務息息相關，希望立法院能將總預算排入審查，讓預算能完整被討論。黃國昌隨即表示，儘管詳細說明開會目的，但好像連財政部都聽不懂，再次請各部會針對協商標的是否先行動支表示同意與否，否則發言超過協商範圍，他跟羅智強沒有權限在此協商進行處理。

