藍白卡中央總預算 賴瑞隆呼籲速審護高雄

圖說：立委賴瑞隆30日偕同多位市議員及參選人於高雄市議會召開記者會。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 115年度中央政府總預算案至今卡關，恐造成2992億元無法動支，進而影響地方建設進度，引發民眾擔憂。立委賴瑞隆30日偕同多位市議員及參選人於高雄市議會召開記者會指出，中共昨天還在軍演，藍白造成總預算的延宕直接衝擊國防預算及大林蒲遷村等重大工程，點名國民黨立委柯志恩應公開表態，並呼籲兩黨儘速審議，勿以政治利益犧牲高雄權益。 賴瑞隆表示，預算審查是民主程序，也是立委的義務，藍白不該惡意拖延，更不能挾民生為政治交換籌碼。115年度總預算案的四大方向包括「強國防」、「保社福」、「挺產業」、「均衡台灣」，攸關國家安全與地方發展。若在野黨繼續杯葛，不但涉違反《預算法》的規定，更將重擊基礎建設、產業升級，並讓防災及國防能量產生重大缺口，拖累台灣未來。 賴瑞隆進一步指出，總預算一天不過，地方建設就多一天停滯風險。賴瑞隆說明，高雄明年度新興計畫中，包含補助款與中央自辦計畫合計約80.37億元恐受阻，涵蓋河川整治、通勤月票、運動產業、公托設施、警政及防災等面向；其中與他爭取十年的大林蒲遷村息息相關的材料循環產業園區60億元亦卡在總預算內，恐讓多年努力再生變數；上萬戶居民等了數十年終見曙光，不該因政治算計而延宕。

圖說：賴瑞隆(中)表示預算審查是民主程序，藍白不該惡意拖延。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 賴瑞隆說明，過去一年藍白兩度主導《財劃法》惡修，使高雄一度面臨損失兩百多億的風險；去年濫刪114年度總預算，如今再卡115年度總預算，形同讓高雄多次陷入經費危機，凸顯重北輕南、拉大城鄉差距的政治思維，對南部人極為不公。 賴瑞隆指出，全體高雄人不斷面臨到藍白阻擋城市發展的擔憂，至今未見柯志恩挺身捍衛高雄發展，亦未對市民的疑慮提出回應。賴瑞隆強調，總預算案自今年8月送抵立院至今，藍白已阻擋15次付委審查，如今距2026會計年度上路僅剩最後一天，柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，在此關鍵時刻應立即表態，向其黨中央要求儘速審議。 賴瑞隆呼籲，高雄的建設不能停、台灣的安全不能等，民生不能被當成政治籌碼。賴瑞隆表示，藍白應盡速理性審議，讓總預算順利過關，讓工程如期推動、讓人民安居樂業、讓國家穩健向前。

圖說：市議員邱俊憲表示，國民黨在預算審查上持續扯台灣後腿。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 市議員邱俊憲指出，面對中共大規模軍演，當軍人同胞在第一線保家衛國，國民黨在預算審查上持續扯台灣後腿，給予強烈譴責。議員湯詠瑜也以台美雙律師身分指出，立委審查預算的時程與職責在《預算法》中規定的很清楚，呼籲藍白依法審查，同時也勿違反預算編列原則提出違法要求，讓台灣人民都能共享政府照顧果實。議員張博洋則說，藍白拒審預算將向國際發出錯誤訊號，呈現當中共持續侵略，台灣的在野黨卻對強化防衛猶豫不決。

在場議員也提出總預算案卡關對高雄市政衝擊的擔憂。最後，賴瑞隆與議員何權峰、邱俊憲、湯詠瑜、張博洋及市議員參選人尹立、黃敬雅、黃偵琳共同高呼「譴責中國環台軍演，譴責阻擋國防預算」、「拒絕藍白杯葛，捍衛高雄建設」的口號，宣示高雄人絕不接受阻擋城市發展及國家安全的作為。

圖說：張博洋(右)表示，中共持續侵略，台灣的在野黨卻對強化防衛猶豫不決。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供）

