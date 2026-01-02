藍白卡國防預算喊「沒資料」 王定宇逐點反批：是故意裝傻

藍白續擋1.25兆國防特別條例，王定宇批評，相關說法不是不懂，就是刻意誤導。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續擋下1.25兆國防特別條例，提出「沒有明細」、「空白授權」等質疑。對此，民進黨立委王定宇今（2）日逐點反駁，直言相關說法不是不懂，就是刻意誤導。他強調，國防預算的編列與審查程序清楚明確，藍白卻選擇卡關程序、再反過來指控沒有資料，「這不是監督，是政治操作」。

王定宇指出，首先，無論是國防或其他部會，每一年度的總預算本就有完整明細，2026年度中央政府總預算亦早已編列完成，內容涵蓋各部會細項，厚度甚至「疊起來將近半個人高」。但問題在於，藍白至今仍在程序委員會阻擋總預算送交實質審查，導致相關內容無法進入審議程序，卻又反過來指控「沒有資料」，邏輯完全顛倒。

其次，王定宇說明，所有特別預算的運作模式皆一致，無論是過去的「花蓮馬太鞍災後重建特別條例」，或此次的「國防強化特別條例」，皆須先通過「特別條例」授權，之後才能編列具體的「特別預算」，並逐項送交立法院實質審查，項目與金額都可被刪減或凍結。換言之，目前連「條例」都尚未通過，根本還沒進入審查預算內容的階段。

他進一步指出，國防強化計畫為期八年、總額約1.25兆元，平均每年約1600億元，但目前卻被藍白卡在程序委員會，導致連進入審查的大門都進不去，更遑論檢視細項、監督預算。

至於外界關切的對美軍購問題，王定宇強調，從蔡英文政府以來，國防採購多為與美軍同型裝備，價格依照美方標準，採分期履約方式，並非一次性付款；只有在達成履約節點時才會支付款項，並不存在「先給錢、再交貨」的情形。目前除少數項目因國際供應鏈因素略有延宕外，其餘皆依計畫推進。

