藍白卡國防預算因沒資料？沈伯洋以「馬太鞍條例」批：自打嘴巴

藍白立委日前在立法院程序委員會再度聯手，第五度擋下總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算條例草案。圖為民進黨立委沈伯洋發言，民進黨立委舉牌砲轟藍白立委擋國防預算。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 1.25兆國防特別條例持續遭國民黨、民眾黨在立院程序委員會擋下，但在野黨卻質疑國防預算「沒有資料」。對此，民進黨立委沈伯洋今（2）日於臉書發文直指相關說法根本是邏輯錯亂、刻意誤導。

沈伯洋表示，國防特別預算屬於「條例性質」，必須先完成法案程序，才能進入後續細項審查，藍白卻刻意卡關、不讓法案進入審議，卻反過來指控政府「沒有資料」，完全站不住腳。

沈伯洋舉例，國防特別預算的運作模式與過往重大專案相同，必須先由立法院通過授權條例，確認整體金額與方向，後續才能進行項目與細節審查。他直言，這一點就如同過去花蓮馬太鞍條例的處理模式，程序上並無任何不同。

他進一步指出，若藍白真心想監督國防預算，完全可以在審查階段提出刪減、凍結或調整，但現實卻是「連審都不審」。沈伯洋直言，藍白如今一邊拒絕排審，一邊對外宣稱「沒有資料」，其實正是因為不願意讓預算進入實質審查程序。

沈伯洋強調，藍白目前掌握國會多數，如果真有意監督，不論是無人機、飛彈、防空系統，甚至是AI整合項目，全部都有權調整、刪減或要求說明，「這些權力全部都在他們手上」。然而，藍白卻選擇讓法案卡關，反而對外製造政府不透明的印象。

他最後直言，真正值得社會思考的是：「既然藍白有能力審、有權力改，為什麼卻不願意讓國防預算進入審查程序？」這才是當前國會最該被檢視的問題。

