藍白卡國防預算 美參院外委會議員表達失望、籲儘速通過

藍白持續在立法院封殺為期8年、總額1.25兆國防特別條例，引發美方關切。美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）與首席成員夏亨（Jeanne Shaheen）發表聲明，坦言對相關預算受阻深感失望，並敦促台灣跨黨派合作，儘速通過國防預算，以強化自我防衛與深化台美夥伴關係。

美國聯邦參議院外交委員會主席、共和黨參議員里契與首席成員、民主黨參議員夏亨於當地時間6日，就台灣的國防支出及與美國的夥伴關係共同發表聲明，直言「我們對賴總統提出的國防特別預算仍然卡在立法院，深感失望」，並點名要求台灣各政黨跨黨派合作，確保台灣具備足夠的自我防衛能力。

聲明指出，中國去年12月進行模擬封鎖台灣的軍事演習，已清楚提醒北京對台意圖，以及其對自由開放印太地區的威脅，在此關鍵時刻，台灣更應加速批准關鍵軍事改革的經費、強化全社會防衛韌性，而非尋求與中國共產黨的作秀式互動。

里契與夏亨並呼籲，台北政黨領袖應儘速核准攸關台灣安全的重要投資，以確保台灣防衛能力持續提升，同時深化台美安全夥伴關係。





