藍白卡國防預算！賴清德憂「台恐跌出優先名單」 駁斥拒國軍加薪：10年調4次

總統府去年公開宣布提出8年1.25兆元的國防特別預算，但在行政院將法案送至立法院後，藍白陣營以人數優勢持續封殺、拒絕排審，甚至計畫自提刪減過的軍購版本。總統賴清德今（11日）主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再度喊話立法院，強調國家的防衛、安全不能等，預算遲未通過不只恐讓台灣跌出軍售的優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付；對於在野黨指控政府拒絕為國軍加薪，賴清德也做出說明駁斥。

總統賴清德今在記者會上公開表示，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。立法院本屆第4會期已於上個月底結束，他期待在新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，因此今天這場記者會他要向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。

週邊各國都在增加國防預算 賴盼國軍獲得先進裝備

賴清德首先強調，「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。」台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本今年國防預算1.8兆新台幣、韓國今年國防預算1.4兆新台幣、菲律賓也增加，台灣也不能例外，特別預算8年為期1.25兆新台幣。

賴清德今與國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人共同召開記者會，呼籲支持國防採購特別條例。（鏡報鄒保祥）

賴清德表示，提升國防預算、維護國家安全絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持，國軍弟兄姊妹最迫切的就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全。

美支持台灣自我防衛 賴憂預算卡關影響武器交付

他重申，提升國防的支出、加大安全投資是民主友盟國家的共同趨勢，這也讓美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。他感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持；然而現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己的決心。

賴清德今在總統府召開記者會呼籲立法院盡速審議國防特別預算，並駁斥所謂政府拒絕幫國軍加薪的指控。（鏡報鄒保祥）

政府不肯幫國軍加薪？ 賴清德打臉：10年4度調薪還換新裝備

此外他也提到，有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨先前提案替志願役官兵一律每個月加薪3萬元有關，批政府不照顧軍人，「我要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。」他強調，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，還為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升來照顧國軍權益，光是去年他就調薪5項加給，每年增加支出138億元。

賴清德指出，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹，可以支領的項目，本來就有不同的加給設計，也因此，在野黨立委所推動的「齊頭式加薪」，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。行政院為此已提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。他重申，身為民主法治的國家，一定要「合法、合憲」來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能穩定，國軍全體同仁也才能安心。

賴清德喊話立法院 年後開議盡速審議通過國防特別預算

最後賴清德誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，一起強化國防、守護國家，支持國軍讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。希望大家一起成為國軍最大的後盾，提升他們的工作環境，提供國軍最精良的武器裝備，負起責任、守護區域和平、確保台灣的繁榮穩定。

