藍白卡百億治水預算 賴清德：恐危害人民

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總統賴清德。（翻攝賴清德臉書）

受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日暴雨不斷，兼任民進黨主席的總統賴清德今日在中常會發表談話時強調，現已進入梅雨季節、颱風季也將來臨，台灣正面對關鍵防汛期，但中央編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。





民進黨下午召開中執會，據民進黨發言人林楚茵會後轉述，賴總統在會中指出，雨季已經來了，各地的防洪情況，民進黨從政同志務必要加強，必要時可請中央政府協助，以減少災情發生。地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持。唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。

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賴清德指出，令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案，如今已進入6月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀。總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度。受到影響的，不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。





「現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期。」賴清德感慨弟說，然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。





賴清德提醒，雖然預算還未完成通過，要請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險。





此外，針對明年度總預算，賴清德說，據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於8月底前完成核定，送請立法院審議。若立法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現2個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。





賴清德鄭重地向在立院在野黨團喊話，台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕，儘速完成今年度中央政府總預算案審議。唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。