藍白卡總預算恐重傷地方 賴瑞隆偕議員點名柯志恩表態

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今偕同多位高市議員重炮抨擊中共環台軍演，並痛批立院藍白阻擋中央總預算恐傷害地方，賴瑞隆也點名國民黨立委柯志恩應表態，喊話兩黨儘速審議、別因政治利益犧牲高雄權益。

115年度中央政府總預算案卡關，恐造成2992億元無法動支，進而影響地方建設進度，引發民眾擔憂；賴瑞隆今上午偕同多位市議員及議員參選人齊聲喊話，呼籲兩黨儘速審議。

賴瑞隆表示，預算審查是民主程序也是立委義務，藍白不該挾民生為政治交換籌碼；他進一步提到115年度總預算案四大方向，包括強國防、保社福、挺產業、均衡台灣，攸關國家安全與地方發展，若在野黨繼續杯葛，將重擊基礎建設、產業升級，並讓防災及國防能量產生重大缺口。

他憂心，總預算一天不過、地方建設就多一天停滯風險，高雄明年度新興計畫中包含補助款與中央自辦計畫合計約80.37億元恐受阻，涵蓋河川整治、通勤月票、運動產業、公托設施、警政及防災等面向。

其中與他爭取十年的大林蒲遷村息息相關的材料循環產業園區60億元，也卡在總預算內，恐讓多年努力再生變數，上萬戶居民等了數十年終於看到曙光，不該因政治算計而延宕。

賴瑞隆指出，高雄人不斷面臨藍白阻擋城市發展的擔憂，至今卻未見柯志恩挺身捍衛高雄發展，也未對市民疑慮提出想法；他認為柯志恩身為國民黨高雄市長參選人及市黨部主委，在此關鍵時刻應立即表態，向其黨中央要求儘速審議。

賴瑞隆強調，政治人物心有沒有在高雄，市民看得很清楚。

