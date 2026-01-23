藍白卡總預算花東鐵路雙軌落空？傅崐萁批行政院造謠 張惇涵：不是謠言

記者詹宜庭／台北報導

行政院秘書長張惇涵率7位中選會被提名人拜會國民黨團。（圖／記者楊士誼攝影）

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。國民黨團總召傅崐萁表示，剛剛有記者問到花東鐵路雙軌是否會因總預算案卡關而有影響，他直言「這是世界級的詐騙謠言，而行政院是國內最大的造謠中心」，張惇涵當場回擊「這不是謠言」，更緩頰「我們不要這麼激烈，馬年就馬上來審查，好不好？」

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，經表決將提案逕付二讀並交付協商，藍白立院黨團22日召集協商，但因為民進黨團發言後即離席，最終全案保留送院會。

張惇涵陪同中選會被提名人下午拜會國民黨團，對於新興計畫動支案，傅崐萁指出，行政院是國內最大的造謠中心。剛剛有記者問到花東鐵路雙軌是否會因總預算案卡關而有影響，他直言「這是世界級的詐騙謠言」，強調這些是核定的延續性計畫，根本不存在預算卡關問題，竟然還在這散播謠言。張惇涵當場回擊「這不是謠言，跟您報告……」但傅崐萁不聽並接著說，若有需要，就像TPASS通勤月票一樣，可以個別抽出審查，不要行政院拒絕又不讓在野黨協商完下周三讀。

張惇涵打斷說「總召，不好意思，您剛才有提到『放馬過來』，但我們不要這麼激烈，馬年就馬上來審查，好不好？」傅崐萁則說「沒關係，我們已經攻破卓榮泰了，就盡量、歡迎放馬過來！」

傅崐萁一開始發言時提到，希望這次人事同意權能成為朝野合作的開始，「賴清德總統什麼時候要與國民黨、民眾黨一起喝和解咖啡？我們恭候，拭目以待」。對於卓榮泰提出辯論，國民黨也隨時準備迎戰，馬年期盼「馬到成功」，但放馬過來也沒關係，朝野之間應有更多公開溝通，對政局發展都有正面助益，且真理越辯越明，凡事都應講清楚，讓國人了解與參與。

