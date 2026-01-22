即時中心／顏一軒、陳治甬報導

立法院今（22）日下午針對國民黨、民眾黨團羅列115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算38項總額為718億先行動支一案，召集朝野協商。經濟部政務次長何晉滄表示，經濟部今年度編列的公務預算總計1560億（加計一般性補助款），其中屬於新興計畫及延續性計畫新增的項目合計378億，涵蓋多項攸關產業發展與公共建設的重要政策，期盼立法院能將行政院所提之總預算付委審查，待通過後順利推動各項政務。





廣告 廣告

今日下午1時45分，何晉滄、行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉與教育部政務次長張廖萬堅，前往立法院群賢樓9樓出席協商會議，並於會前接受媒體聯訪。

何晉滄指出，經濟部今年度編列的公務預算總共1560億（加計一般性補助款），屬於新興計畫、延續性計畫新增的項目總共有378億，重要的新興計畫包含治水預算共100億，其中補助給地方政府的部分有65億。

另，何晉滄說明，還有新AI十大建設裡面所要推動的機器人、無人機的統籌型計畫，大概有36億；此外，今年開始會陸續推動大林蒲的遷村作業，為了要取得大林蒲遷村的這個安置的土地，還有公共建設所需要的預算，編了60億。

何晉滄提到，還有一部分是用在增加藥品供應韌性、無人機、電動車檢驗與研發的相關經費34億，這些新興的計畫總共230億的部分，經濟部希望趕快通過。

何晉滄說，延續性計畫新增項目共有148億，包括推動半導體及次世代通訊所需要的研究發展的補助經費，還有吸引國際大廠來台灣設置研發中心，共58億；此外，推動中小微振興計畫，還有捐助給信保基金，共有39億預算，重點項目已接近100億。

最後，何晉滄提到，希望這一次的這個總預算的審查，能一次性把行政院所提出的總預算，交到各委員會能夠來做深入討論審查，以便在這個總預算通過之後，可以順利來推動各項政務。





原文出處：快新聞／藍白卡總預算衝擊產業發展 何晉滄：盼能付委審查以利推動政務

更多民視新聞報導

恐創憲政首例！總預算遭惡卡近5個月 阮昭雄：藍營縣市、台南皆受衝擊

藍白惡卡總預算害慘國安 徐斯儉：影響頭盔、防彈板等個裝增購

藍白亂不停！黃國昌想找卓揆辯論、藍營喊3打3 民進黨傻眼回擊了

