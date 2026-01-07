藍白卡總預算逾130天 民進黨：TPASS補助恐斷炊危

（記者陳志仁／台北報導）中央政府總預算遭藍白把持的立法院卡關已逾130天，至今仍未進入實質審查，導致包括 TPASS 通勤月票在內的多項交通補助面臨斷炊風險；立委王義川與多位民進黨北北基桃議會黨團幹部今（7）日召開記者會，痛批藍白杯葛總預算，呼籲停止政治對抗，勿犧牲通勤族權益。

圖／立委王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳今（7）日召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。（民進黨提供）

王義川指出，近日國軍 F-16 飛行員執行任務引發社會的關注，第一線國防、交通與公共服務人員的運作，皆仰賴穩定預算支撐；立法院長期卡關，不僅影響民生，更讓第一線承受龐大的壓力，藍白立委應以國家與人民的利益為重，讓總預算儘速進入審查。

王義川進一步說明，TPASS政策由中央補貼票價差額，有效減輕通勤族的負擔，但因總預算遲未審查，相關的補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付，已出現財務的壓力，若持續拖延，最終受害的仍是每天通勤乘客。

民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳直言，TPASS第二階段屬新興政策，必須待總預算通過才能執行，通勤族的權益實際掌握在立院多數藍白手中；她並點名台北市長蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，呼籲藍白立委回到立法院審預算，TPASS能不能PASS，就看藍白審不審預算。

新北市議會黨團前總召張維倩直指，新北通勤人口全國最多，TPASS若停擺，家庭的交通支出勢必增加，對一般家庭形成沉重負擔，質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響；桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳強調，TPASS已是通勤族生活必需，勿因政治對抗犧牲通勤族的權益。

