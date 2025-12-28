藍白卡總預算》內政部十大計畫受阻 涉及河川整治、防災、國境安全

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，據內政部上週報告指出，內政部明年度預算案編列1403億3210萬7千元，其中有10項計54億7463萬8千元新興計畫包含河川及排水整體改善、AS-365N海豚型機隊升級、用於警消的無人機及無人機干擾器、機動式入境查驗流程計畫等都將受阻，將導致各地方縣市排水、民眾緊急救護、防災、國境安全等等受到影響。

首項項目為，因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫29億元，內政部表示，近年颱風造成各地淹水，亟需經費協助地方政府改善設施，另本計畫係「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之延續，即針對地方政府未能於114年度完工部分，於本計畫續編預算執行，倘預算未能完成審議，將嚴重影響地方政府預定都市排水改善期程。

廣告 廣告

二、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫18億1991萬5千元，內政部說明，為解決機隊面臨消失性商源問題，以利機關永續經營，執行救災、救難、觀測偵巡、運輸及救護五大任務，保障人民生命財產安全，倘預算未能完成審議，將影響整體機隊升級案施工進度，無法如期如質履約交機，不利空中勤務業務之運作，衝擊政府執行空中緊急救援及保護人民生命財產安全的責任。

內政部續指，三、無人載具產業發展統籌型計畫2億5789萬6千元，本計畫採購無人機及無人機干擾器，主要是配發各縣市警察及消防機關等，以輔助刑案偵查、交通流量觀測、關鍵基礎設施安全維護、強化山區搜救、水域救援及火災搶救等工作，並因應各轄區不同搜救狀況及任務需求，另建置無人機考照訓練中心，進行中央警察大學學生之專業飛手訓練及考照，並推廣替代役接受無人機操作訓練、取得無人機操作證照及接受災防工作應用訓練。

內政部說，倘預算未能完成審議，將影響各項警政、消防及替代役防救災協作訓練之推動，不利我國科技防救災量能及全社會防衛韌性之提升。

四、桃園國際機場第三航廈移民署配備建置計畫2億2136萬元，內政部說明，為配合桃園國際機場第三航廈116年啟用目標，建置移民署執(備)勤環境與旅客查驗通關所需系統與設備等，倘預算未能完成審議，將影響國境安全管制作業及旅客通關權益。

內政部再指，五、智慧政府數位化精進發展計畫8775萬元，本計畫在導入大量人工智慧技術，建構自動化連結清整、生成資訊之AI化系統、優化不動產繼承登記及戶政線上申辦流程，倘預算未能完成審議，致政策數據分析不足，影響決策品質與資源配置及AI輔助不動產登記案件審查的推動進程；造成戶政業務、國土空間資訊及資料標準等工作無法上雲，導致工作缺乏韌性及服務轉型全面延宕。

六、「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」8600萬元，內政部說明，辦理墾丁國家公園鵝鑾鼻公園賣店新建暨景觀設施改善、後壁湖服務中心與泊位設施及景觀道路與自行車道更新優化工程，及辦理玉山國家公園綠色旅行規劃及地標營造，倘預算未能完成審議，將導致墾丁國家公園文化資產保存、環境教育、地方創生及觀光服務等整合計畫無法如期推展，及影響玉山國家公園改善旅運接駁服務、落實節能減碳及提升遊憩品質等政策目標之達成。

內政部提及，七、機動式入境查驗流程再造計畫3809萬4千元，考量近年郵輪旅遊盛行，為因應中小型船舶靠港入境旅客快速增加，亟需應用行動式查驗設備，藉以整合生物特徵辨識技術，強化身分確認及查驗程序，有效提升國境安防實施效率與靈活彈性，倘預算未能完成審議，將難以防範潛在犯罪分子入境風險，影響國境安全管理。

八、智慧建築AI場域實證示範計畫3000萬元，內政部說明，本計畫配合「AI新十大建設」推動智慧建築導入AI技術之關鍵實證計畫，為我國建築領域AI應用由政策規劃邁向落地執行之核心環節，所編經費係支應場域遴選、系統規劃、技術交流及人才培育等前期必要作業。倘預算未能完成審議，將嚴重衝擊後續智慧建築AI實證時程與整體推動銜接，進而影響國家AI建設推進。

此外，內政部也提到，九、中區事務大隊台中市第二服務站用地配合社會住宅興建移民服務中心計畫2406萬3千元，台中市第二服務站辦公空間不足，因廳舍租用無法增建或改建，及配合社會住宅興建移民服務中心，倘預算未能完成審議，將造成計畫整體執行延宕，影響民眾居住及洽公之權益。

十、中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建計畫956萬元，內政部強調，新竹縣、市專勤隊現有廳舍用地未來將歸還新竹市政府，倘預算未能完成審議，新竹縣、市專勤隊將無廳舍可用，造成勤(業)務中斷，影響新竹地區外來人口之安全管理。本部主管業務涵蓋居住、治安、救災、防災、戶役政、道路與治水等基礎工程，皆與民眾生活息息相關，倘預算延遲審查，新興、新增計畫無法推動，勢必影響國家基礎建設與地方發展相關計畫及強化防救災量能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總預算卡關 沈伯洋指花蓮首當其衝：交通延宕、通勤斷炊還有安全隱患

中國介選3段錄音流出！砸9千萬造「韓流」 神秘56所對話曝光

總預算尚未付委審查 政院：明年3月TPASS補助斷炊

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

