藍白卡總預算「同黨縣市長也受苦」TPASS恐斷炊！林楚茵點名36區域藍委：選民投票不是要你懲罰人民！

中央政府總預算遲遲被藍白卡關，導致攸關通勤族權益的TPASS也面臨斷炊，藍營縣市也受害。綠委林楚茵今（6）日表示，「你們根本搞錯對象！卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」她並點名36位區域藍委表示：「選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，趕快付委審查、通過總預算啦！」

「作賊喊抓賊！ 補助被藍委卡關，藍白快審預算」，林楚茵今日在臉書發文表示，上週五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查。

廣告 廣告

林楚茵再說，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，「藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但你們根本搞錯對象！卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」林楚茵再說，先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，是忘記了還是害怕想起來？

林楚茵再說，沒關係，她直接幫忙把各縣市國民黨籍立委列出來，讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款。包還台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市藍委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；桃園市藍委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣；新竹縣藍委徐欣瑩、林思銘；苗栗縣藍委邱鎮軍；彰化縣藍委謝衣鳯；南投縣藍委馬文君、游顥；雲林縣藍委丁學忠；花蓮縣藍委傅崐萁；台東縣藍委黃建賓；基隆市藍委林沛祥；新竹市藍委鄭正鈐；金門縣藍委陳玉珍；連江縣藍委陳雪生。

林楚茵怒轟，這36席區域立委「選民投票給你們當立法委員，不是要你們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，趕快付委審查、通過總預算啦！」

（圖片來源：林楚茵臉書）

更多放言報導

禁中資「台灣IC恐2025消失」？！林楚茵諷國民黨「地獄級反指標」：唱衰台積電10年、股價狂飆10倍！

酸「中共有在聽他『蔣』嗎？」...林楚茵轟蔣萬安交流換和平是自欺欺人：妥協就是任憑中國霸凌台灣