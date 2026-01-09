藍白卡總預算！ 周春米：影響逾40億 不該讓屏東走上舉債之路

屏東縣長周春米表示，不該讓屏東走上舉債的路。(資料照，記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總預算遲未審查，針對行政院長卓榮泰表示，衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應；屏東縣長周春米指出，鄉親最不希望看到的，就是屏東再度被迫走上舉債這條路，誠懇呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議。

屏東縣長周春米8日深夜透過臉書表示，屏東從來不是資源最多的縣市。「我們深知自己的條件，也一直努力把每一分錢用在最需要的地方。我必須為屏東說出公道話」。

周春米表示，115(2026)年度中央政府總預算，行政院早已依法送交立法院，卻遲遲未付委、未審查，創下憲政史上前所未見的情況。這不只是中央施政受阻，更讓屏東等財政困窘縣市，首當其衝。對屏東而言，這不是政治攻防，而是沉重無比的財政壓力。

廣告 廣告

周春米指出，原本為了彌補城鄉差距、改善財政不公平，中央在總預算中編列補助資源，卻因立法院惡意阻擋，補助款無法如期到位，讓原本就必須精打細算的屏東財政更加吃緊。

她表示，防洪治水、社福長照、育兒設施、基礎建設和產業轉型等，這些攸關民生的建設，都已規劃完成，卻因預算卡關，可能被迫慢下來，目前行政院初估影響屏東超過40億元。

周春米強調，這些年來屏東嚴守財政紀律，至今已未有舉債，屏東用行動證明地方政府也能改善財政；但這些努力不該因為總預算卡關而前功盡棄，城鄉差距已經存在，不該再因政治對立，把差距拉得更大。

周春米指出，鄉親最不希望看到的，就是屏東再度被迫走上舉債這條路！誠懇呼籲立法院，讓總預算儘速完成審議，唯有讓經費到位、讓建設前進，地方政府才能用穩健的方式照顧人民，繼續向前。

【看原文連結】

更多自由時報報導

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

軍購不是淘寶下單！專家解析飛官防寒衣「人命關天」的科學真相

幕後》陳昭姿之前沒簽兩年條款 柯文哲「挖角」允諾：代孕完成再卸任

賴清德穿上萬元防寒衣空軍卻沒有？ 專家曝網軍造謠背後真相！

