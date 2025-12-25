藍白卡總預算、國防預算 賴清德撂重話：用政治阻擋國家運作「還談什麼憲政」

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例至今仍無法付委審查，對此，總統賴清德今（25）日出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，罕見以重話公開表達不滿，直指立法院若以政治理由阻擋必要預算，「不要再談什麼憲政」，呼籲在野黨停止程序杯葛，儘速完成預算審議。

賴清德指出，今天適逢行憲紀念日，依憲法規定，立法院必須在每年12月31日前完成次年度中央政府總預算審議，但距離期限僅剩6天，相關預算卻連交付委員會審查都未完成，仍卡在程序委員會，令人憂心國家正常運作遭到延宕。

賴清德強調，台灣國家持續進步、民間力量充沛，在這樣的關鍵時刻，立法院理應協助國家向前，而不是以政治操作阻擋最基本的國家建設與人民所需預算。他直言，若立法院連總預算都無法如期審查完成，「那還有什麼資格談憲政？」

針對為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算已四度遭藍白於程序委員會封殺，賴清德也提出嚴正質疑。他說，在野黨一方面對外宣稱支持國防預算，另一方面卻連讓總預算進入實質審查都不願意，「國人聽不懂，也不理解」，若認為總預算內容有問題，應該進入委員會公開討論，而不是以程序手段全面卡關。

賴清德表示，政黨競爭在民主社會無可避免，但不能因此犧牲國家安全與人民利益。政府所編列的每一筆預算都有清楚依據，符合國家發展及人民需求，國防特別預算更是基於國家自我防衛的現實需要。他強調，立法院若有不同意見，可以刪減、調整，但不應拒絕排案，讓總預算無法進入正常審議程序。

最後，賴清德呼籲，在野黨與執政黨應回到憲政正軌，攜手合作，儘速完成中央政府總預算與國防特別預算審議，確保國家運作與重大建設不受政治對立影響。

