藍白卡總預算 地方受益637億元將受影響

〔記者謝君臨／台北報導〕今年已近尾聲，但明年度中央政府總預算案至今仍卡關立法院。根據行政院主計總處統計，地方受益部分637億元也將受影響，其中包括因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、TPASS行政院通勤月票執行計畫、我國少子女化對策計畫2.0－辦理布建公共化托育設施及新、整建竹竹苗公立高中學校校舍計畫等。

主計總處指出，115年度總預算未審議通過不得動2992億元，其中，新興計畫1017億元將不得辦理，包括中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元(含地方補助款507億元)。對於地方受益部分的主要影響，主計總處列舉多項計畫：

第一、直轄市及縣市財政均衡補助321億元，主要是保障地方115年所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較今年只增不減，倘總預算未及通過，中央將無法協助整體獲配金額低於今年度的地方政府，影響地方財務調度能力。

第二、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫：這部分中央補助地方98億3164萬餘元，主要是辦理各縣市管河川、排水治理及都市排水改善建設等，倘總預算未及通過，將嚴重衝擊地方災害調適量能及增加淹水風險。

第三、全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫：這部分由中央自辦60億元，是為了解決高雄大林蒲地區長年以來被重工業包圍下的環境正義問題，透過遷村改善居民生活品質，倘總預算未及通過，將影響大林蒲1.1萬戶遷村及延宕政府推動循環經濟專區之進程。

第四、TPASS行政院通勤月票執行計畫(115～118年)：補助地方59億4千萬餘元，倘總預算未及通過，將影響全國每月約98.2萬通勤族權益。

第五、我國少子女化對策計畫2.0－辦理布建公共化托育設施：布建公共化托育設施14億元(皆為地方補助款)，主要是補助各地方政府設立及優化公共托育家園、公設民營托嬰中心、開辦員工子女托育服務等，倘總預算未及通過，將無法即時補助彰化縣等13個地方政府布建及優化49個公共托育設施，影響我國整體公共托育供給量能及品質。

第六、台灣品牌賽事精選計畫：影響經費8 億元(含地方補助款3億元、中央自辦5億元)，主要是補助地方政府、民間團體舉辦國際賽事，倘總預算未及通過，各項賽事活動恐 無法如期推動，縮減賽事所創造之運動觀光與地方經濟等效益，衝擊運動產業經濟發展。

第七、補助校舍整建與排水污水系統改善21億元(含地方補助款3億元)，主要是提升國立大專校院建築物改善及老舊校舍耐震補強、補助國立高中改 善校舍污水及排水系統、新(整)建竹竹苗地區學校校舍，倘總預算未及通過，將無法提供竹竹苗地區學生充足的教育環境，以及對於結構受損的老舊建物及污水下水道工程等進行改善等，影響教學活動與師生安全。

