藍白卡總預算！基北北桃市民憂TPASS斷炊 林奕華：可撐到「這時候」

藍白持續杯葛、拒審今年度中央政府總預算，由於今年起行政院通勤月票TPASS預算列為新興計畫，不能沿用去年通過的項目，恐影響全台通勤族。對此，台北市副市長林奕華今（8）天表示「絕對不會讓TPASS斷炊」，在中央未能撥補相關預算前，經費到5、6月都夠。





林奕華在臉書發文透露，她今天代表台北市長蔣萬安參加行政院院會，針對TPASS通勤月票可能斷炊，她重申市府態度，就是基北北桃一定會以民眾權益為優先，絕不讓TPASS斷炊。



林奕華進一步承諾，在中央總預算未能通過、撥補相關預算前，以基北北桃TPASS剩餘款與加上4縣市的自編預算，到5、6月經費都足夠。接下來，4縣市12日會召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，提出應對方法，請市民不用恐慌。



據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。





