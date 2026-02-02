藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。





今早10時30分，賴清德在交通部長陳世凱、中郵董事長王國材等人的陪同下，前往台北北門郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並於行前短暫接受媒體聯訪。

賴清德表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算沒任何審查，同時也無視於中國威脅，對於國防特別條例同樣在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對，希望全國民眾能評評理。

賴清德指出，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前也正在積極跟專家學者討論當中。

對立法院長，賴清德強調，身為總統的他沒有批評，只有請託，要請託韓院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這是立委的職責，應該也是國會議長應該有的權責。







