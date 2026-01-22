藍白卡總預算！教育部僅0.6%經費可用 張廖萬堅：恐衝擊雙語政策

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院今（22）日下午針對國民黨、民眾黨團羅列115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算38項總額為718億先行動支一案，召集朝野協商。教育部政務次長張廖萬堅表示，教育部在此次新興計畫中雖被提列4項，但實際同意動支的金額僅22億，佔教育部總預算3472億僅0.6%，但教育是攸關全民與孩子，期盼能好好審議，無論是要凍、刪、減或附帶意見等形式，教育部一定都會遵照大院的意思。





今日下午1時45分，張廖萬堅、行政院副秘書長阮昭雄、國防部副部長徐斯儉、經濟部政務次長何晉滄，前往立法院群賢樓9樓出席協商會議，並於會前接受媒體聯訪。

張廖萬堅說，教育部在這次的新興計畫中，雖然（被）提列四項，但可同意（動支）的部分其實僅有22億，佔3472億總預算的0.6%；惟教育預算很多是互有關聯，所以希望能整體來審議，對政策推動會比較有利。

關於雙語政策推動部分，張廖萬堅進一步舉例，有些預算是用去年前瞻基礎建設（的經費），今年在延續性的計畫中多了66億，按照《預算法》是不能扣的，其中雙語政策的公務預算只編了9億；換句話說，有26億今年增列的部分都不能動，這勢必對大專、高中以下雙語政策推動造成很大的影響。

針對延續性計畫66億中，張廖萬堅提到，其中18億是教育團體主張，教育退撫基金內要增列提撥，這部分去年編列了74億，今年增加18億，如果不審預算也無法提撥。

另，他透露，教育部為了配合各部會，在大專院校、高中以下都配合做新興科技的各種課程模組跟競賽，對於孩子認識新興產業、跨部會重要產業發展很重要的課程，因此在新興科技計畫內有「無人載具統籌型計畫」編列9.3億；如果不審預算，勢必會影響到整個計畫的推動。

最後，張廖萬堅呼籲，教育其實是關乎全民、孩子的預算，希望能把3472億好好審一審，立法院可以凍、刪、減或附帶意見，教育部一定會遵照大院的意思，但是都不審的話，只同意0.6%預算（動支），相信對整個教育預算的執行，會產生很大的問題。





