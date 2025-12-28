藍白卡總預算》教育部5大計畫受阻 數十萬學生受影響

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，影響我國大專院校、國高中等數十萬名學生權益。教育部明年度新增計畫編列31億元，其中包含大專院校老舊校舍整修、無人機產業教育、新建竹竹苗地區高級中等學校校舍、補助高中學校建置暨改善校舍污水及排水系統、辦理智慧雨林產業創生人才育成等五項計畫，若明年度總預算未通過將影響數萬名學生學習、校園安全權益。

教育部書面報告指出，115年度本部及所屬單位預算案共3472億元，經統計屬新興資本支出及新增計畫共5項31億元，約占0.9%。首項，為提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕計畫15億元。

廣告 廣告

教育部說明，為保障學生安全、改善教學環境、提升耐震安全與文化保存價值，本部規劃5年75億元「國立大專校院老舊建築改善計畫(115-119年)」，協助辦理取得使用執照已逾40年、經專業評估需進行耐震補強、發生結構性損壞且具急迫性或危險性者，以及依法公告登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物之整修、耐震補強及文資修繕與再利用事宜。

教育部說，方案實施後，5年預估約可協助改善老舊校舍150棟(可達現有老舊教學研究校舍棟數1/4以上)，促進建築永續且具防災韌性的校園環境。115年度預算倘未通過，國立大專校院之結構受損、耐震不足老舊建物以及文資建築無法立即進行改善，若遇天災來襲恐生校園安全疑慮。

二、配合經濟部推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，教育部表示，在大專校院方面經費需求1.6億元，配合無人機產業納入「五大信賴產業」重要項目，以及經濟部所推動之「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」，本部115年預計補助無人機競賽及推廣計畫14校次，採購400架無人機足球，與國際賽事接軌，提升國際競爭力及學生遠距人機協作能力。

教育部補充，另預計補助技術及應用人才培育計畫36校次，以增進無人機基礎知能，並強化實務訓練課程，培育臺灣未來在航太、智慧農業、AIoT與智慧製造領域的產業人才與產業發展。明年度預算倘未通過，將影響國內產業發展及在全球發展無人機過程的市場競爭力，又遠距人機協作是未來產業重要趨勢，將無法透過無人機實際操作，培育人機協作的基礎能力。

在高中以下學校方面則為7.7億元，教育部說明，明年度規劃高級中等教育階段，補助5所群科中心採購10架，用以發展新科技應用課程及教師研習，預計受益人次1000人次；175校採購7000架，計採購7010架，用以學生學習及體驗推廣活動，並參加無人機競賽，預計受益人次10萬5000人次；國民中小學教育階段，規劃補助100所自造教育及科技中心，計採購2000架，預計受益人次15萬人次。115年度預算倘未通過，恐影響採購數量、補助校次及行政院核定所訂之績效指標。

教育部續指，第三項，辦理新建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫3.3億元，配合國家發展委員會辦理之「桃竹苗大矽谷」計畫，辦理新(整)建校舍400間教室空間，適時滿足就學需求，114至115年度預計完成新(整)建教室規劃設計計380間、工程發包計140間及竣工60間。115年度預算倘未通過，將影響未來後續增班規劃約2000名學生之權益。

第四項，補助國立高級中等學校建置暨改善校舍汙水及排水系統計畫2.5億元，教育部說，本計畫預計有50至60校申請，115年度預算倘未通過，將嚴重影響渠等學校改善校園污水及排水系統。以每校班級數平均約40班、每班平均約31位學生計算，60校總計約有2400班、約7萬4400名學生受影響。

教育部補充，第五項，辦理智慧雨林產業創生人才育成計畫0.9億元，呼應大南方重點產業需求聚焦大南方特色產業智慧商業服務(含智慧餐飲)、健康照護、智慧製造及智慧農業等產業共通議題，開設產業議題主題式課群、開設領域AI應用課程、導入實作專題，培育跨領域AI實作應用人才等，115年度預算倘未通過，將影響大專校院投入相關課程發展開授與所需人才養成之量能，不利大南方產業亟待推展之智慧升級與普及。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國介選3段錄音流出！砸9千萬造「韓流」 神秘56所對話曝光

總預算尚未付委審查 政院：明年3月TPASS補助斷炊

藍白卡總預算》內政部十大計畫受阻 涉及河川整治、防災、國境安全

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

