藍白卡總預算 民進黨：民生政策停擺近三千億

（記者陳志仁／台北報導）立法院遲未完成中央政府總預算審議，引發朝野高度爭議；民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今（8）日召開記者會指出，總預算長期卡關，已嚴重影響政府施政與國家發展，多項攸關民生的重要政策被迫停滯，呼籲立法院儘速完成審議，避免國家持續空轉。

圖／民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今（8）日召開記者會，呼籲立法院儘速完成審議，避免國家持續空轉。（民進黨提供）

吳崢表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫及既有政策擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元；受影響項目包括補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元，及體育賽事與相關發展政策等，層面涵蓋民生、產業與地方建設。

吳崢指出，民進黨最新民調顯示，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安；民意已反映社會期待，立法院應讓政府正常運作。

吳思瑤則痛批，本屆立法院已成為史上最混亂、最荒謬的一屆，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作；民調顯示56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍，顯示人民不滿情緒持續累積。

另有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案，66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統，卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍；國民黨、民眾黨的支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。

吳思瑤強調，藍白長期卡關總預算，已影響上千億元民生與國防支出，直接衝擊治水防災、通勤交通、托育政策與國家安全；預算就是民生，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

