藍白卡總預算！王義川籲6藍委放下政治鬥爭 別再讓桃園發展空轉

〔記者李容萍／桃園報導〕今年已近尾聲，針對中央政府明年度總預算在立法院遭國民黨、民眾黨多次杯葛、遲無法付委審查，設籍桃園市的民進黨不分區立法委員王義川今(29)日表達強烈憂慮與譴責。他指出，桃園是全國人口增長最快、發展最蓬勃的城市，正處於建設黃金期，但桃園6席國民黨立委卻在中央聯手玩弄政治權謀，受害最深的將是桃園230萬市民。

王義川表示，預算可以審、可以刪，但不應長期停擺。目前預算卡關已產生連鎖反應，對桃園造成的具體損失與風險可歸納為三大層面：。

首先交通民生面，TPASS交通月票恐斷鏈、重大交通工程停滯，桃園明年度獲中央補助約8.1億元的TPASS相關經費，涵蓋公車、捷運、YouBike及台鐵與國道客運。若預算不過，業者補助將面臨至少3個月以上的延遲撥付，對於現金流吃緊的運輸業者是致命打擊。一旦業者因財務壓力退出TPASS體系，最後不僅市民通勤優惠受損，市府更需背負沉重財政負擔。此外，中壢車站改建1.7億元、台61線省道改善2.15億元及桃園鐵路地下化54億元的預算差額，皆因卡關無法動支，中壢與沿海地區的交通黑暗期恐將無限期延長。

其次，社會福利與防災面，育兒補助延領，治水安全亮紅燈，中央針對桃園年輕家庭編列每胎10萬元的生育補助、勞保與國民年金補貼共42億元，將因預算延宕面臨延後給付，直接衝擊家長支出規劃；在公共安全部分，全國147億元的縣市管河川改善工程，以及桃園「石門水庫防淤隧道工程」5.9億元預算，全都因卡關無法如期招標。在極端氣候威脅下，治水工程每晚一天，桃園市民就多一分淹水風險。

還有產業發展與國門形象，王義川強調，行政院推動的「桃竹苗大矽谷計畫」包含 AI及太空產業等101億元投資，是桃園轉型的關鍵，如今卻卡在立院。甚至攸關國門形象的桃園機場第三航廈移民署通關設備預算(2.2億元)也受波及，將影響未來通關效率與國境安全。

王義川痛批，桃園6席國民黨立委(牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華)表現極度諷刺。他們一方面在地方辦考察、發臉書宣稱爭取建設，另一方面卻在立法院六度投下反對票，親手擋下自己口中爭取的經費。「這不只是行政作業的延宕，更是對桃園市民權益的公然背叛！」他呼籲桃園藍委放下政治鬥爭，別再讓桃園發展空轉，儘速讓總預算付委審查，否則最後承擔的仍是無辜的桃園市民與地方產業。

