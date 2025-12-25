藍白卡總預算 賴清德：別跟人家談什麼憲政

▲賴清德表示《憲法》規定明年度總預算要在今年底審竣，立法院若沒辦法如期審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白不滿行政院不副署上月修法《財劃法》，將明年度中央政府總預算卡在程序委員會無法審查，對此總統賴清德今（25）日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，特別提到今天是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年底審竣完畢，但現在只剩下6天，連付委審查都沒有，若立院沒辦法如期審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」，今天是語重心長講這番話，另還有國防特別預算，什麼問題就審查，「執政黨禁得起考驗，編列每一筆預算都有根據，符合國家社會人民發展的需要」。

賴清德今日致詞時特別提及，國家力量持續在進步，民間的力量非常充沛，在這種狀況之下，希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委，今天是耶誕節也是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年底審竣完畢，但現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴清德表示，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政了，連最基本國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格在談憲政？

賴清德說，今天是語重心長，一方面用這樣的話來感謝國人打拚，各行各業大家無不卯足全力，不管是為了自己、為了公司、為了家人，但何嘗不是也為了這個社會、為了國家做出巨大的貢獻？在這種狀況之下，政黨競爭難免，但是不能夠犧牲國家的利益，也不能夠犧牲人民的利益。

賴清德說，今天特別利用這個機會，敬請立法院能夠審慎通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該要審查，若是公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂啦，國人也沒有辦法理解啦」。

賴清德質疑，既然聲稱支持國防，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查，「執政黨禁得起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家社會人民發展的需要」。國防特別預算也是根據國家保護、自我保護的需求所編的預算，如果立法院認為不宜可以刪除、也可以刪減，但就是不能夠用各種理由卡在程序委員會連排案都不願意。

最後賴清德表示，自己利用這歲末年終之際，特別利用這樣這個機會，敬請在野黨跟執政黨能夠共同合作，讓立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

