藍白卡總預算 12萬新生兒家庭領嘸生育補助

▲藍白持續卡明年度中央政府總預算，立委與民間團體共同召開記者會，疾呼這讓新興資本支出及新增計畫將無法執行，12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝。（圖／林月琴辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院依照藍白去年強渡《財劃法》編列明年度中央政府總預算，未料在野卻要求再以今年11月通過版本編列，讓中央政府總預算仍無法付委審查，對此立委林月琴、吳思瑤、陳培瑜與民間單位今（24）日共同召開記者會，疾呼這讓新興資本支出及新增計畫將無法執行，而12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝、不只是全國公共托育改善措施沒著落、就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

廣告 廣告

對於藍白總預算無法付委審查，立委與民間團體共同召開記者會，呼籲國民黨與民眾黨不要讓預算不審，造成全民福利受損。林月琴指出，藍白不審預算，新增政策不是「做不好」，是依法「不能做」，國家也就難以應對各種新興議題的挑戰；而這些「不能做」，砸到的就是年輕家庭。

林月琴說，首先生一胎補助到10萬不是口號，是明年預算裡的政策。行政院提出「生育給付PLUS」，將不同社會保險的生育給付拉到每胎10萬元，不足差額用公務預算補到位。她強調，現在藍白不審預算，卡住的不是數字，是預估12萬新生兒的第一筆支持。

林月琴指出，其次是育嬰留停照顧彈性化也被卡住。勞動部已說明，明年上路的新制，育嬰留停可以用「日」申請，並針對小型企業補貼行政與人力成本。彈性育嬰不是特權，是讓家庭敢請假、企業留得住人的基本設計，不要讓新手爸媽必須在職涯與育兒中掙扎，但現在預算不審，新制上路對小型企業的補助卻無法跟上。

最後，針對公共托育，林月琴表示，公共托嬰中心設施設備更新高度仰賴中央與地方穩定預算支持，當整體預算遭到刪減或下修，影響將直接反映在設備汰換與空間改善上。許多公托需要定期更新教學用具、安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整。質疑兒童的托育品質與安全被犧牲，藍白兩黨能否向孩子交代？不審預算等於叫地方政府不要動、不要修、不要增，難道最後又要回頭怪年輕人不生。

吳思瑤表示，立法院在野黨不只擋國防法案、國防預算、《財劃法》修法，不只不討論法案，現在還要阻擋照顧民生的總預算，卻為延會而延會，提出諸多政治操作需求的議案，明年總預算編列新興預算2992億元，因藍白拒審總預算，許多計畫將無法執行，衝擊中央政府施政，其中包含明年的生育給付新政，將調高各類生育給付到10萬元，民進黨照顧新手爸媽，降低民眾育兒負擔，而國民黨及民眾黨卻只會不斷卡預算，呼籲在野黨應儘速讓總預算案付委、實質審查。

陳培瑜表示，近日部分輿論認為不審總預算的影響不大，照前一年預算使用即可，但不審預算的影響層面其實非常廣泛，根據《預算法》第54條規定，有3種經費，若未在期限內經過立院審議通過，就不能使用，包含「新增資本支出及新增計畫」、「第一、第二預備金及災害準備金」、「經常性經費及延續性資本支出較114年度增加部分」。115年度總預算中，這些無法動支的數額總計超過2992億元，且內容都跟一般大眾息息相關，包含影響98萬名通勤族的TPASS通勤月票、花東鐵路雙軌電氣化、縣市管河川排水改善、學校校舍耐震補強、疫苗開發、在宅醫療，還有公共化托育設施、育嬰留停彈性化、生育給付差額補助等項目，都被藍白卡住，面臨明年無法執行的困境。批評藍白自以為成功阻擋中央施政，但受創最嚴重的其實是藍白占多數的縣市政府，以新增計畫為例，無法動用的1017億元中，有637億是地方受益，比例超過六成。此外公共托育設施部分，全國各縣市影響最大的也是藍營執政的彰化縣，中央原定補助1.34億元予彰化縣府興設13處設施，也同樣面臨斷炊的處境。

彭婉如基金會公共家園部主任王伶文指出，作為公共家園的承辦單位，認為公共化的照顧服務對家庭與社會具有關鍵意義。公共家園透過制度化管理，提供安全、穩定且可負擔的托育環境，協助家長安心就業，減輕育兒與經濟壓力。

公共家園採混齡照顧模式，有助於幼兒在日常互動中培養同理心、生活常規與社會能力；同時，公共體系能提供較穩定的工作條件，讓托育人員得以長期投入，確保照顧品質的連續性。對家長而言，公共家園在收費、品質與溝通上具備高度可預期性，是值得信任的托育選擇。

公共化的照顧服務不是單純的福利支出，而是對下一代、對社會穩定的長期投資。我們期待「可以審查通過預算」，持續擴充量能，讓孩子、家長、從業人員與整個社會，都能在更穩定的照顧體系中共同前進」。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶也呼籲藍白放行總預算，少子化不等於托嬰需求下降，因家長育兒方式改變，托嬰收托人數10年成長5倍。公托招生率滿額、候補眾多，私托仍有缺口，顯示公托更受信賴。且公托預算多補助地方政府，六都藍綠首長皆積極增設。擱置預算不只忽視青年家長，也將傷害地方建設，立法院應該理性監督而非癱瘓政策。請立法院多數黨高抬貴手，讓衛福部擴張0-2歲公托中心的預算可以順利通過。

台灣公共托育協會理事長呂佳旻也呼籲預算付委，別讓家長在工作與病兒間拉扯。彈性育嬰留停以「日」為單位，是政府協助降低家長在孩子生病與工作間拉扯的重要政策。感嘆常看到家長因請假壓力，無奈讓生病孩子「貼退熱貼闖關托育」，因此極度期待新政能針對30人以下企業提供獎勵金，減輕額外聘僱及行政成本，讓企業能妥善運行。然而預算審查卡關導致政策停留在紙上，強調若缺乏配套支持，企業恐趨於保守，受害的仍是家庭及孩子。呼籲立法院應盡職權責任，讓預算付委實質審查，切莫因程序攻防消耗民生需求，讓設計完成的友善育兒政策啟動，嘉惠有需要的育兒家庭。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

明年總預算還沒審！立院表決通過延會到明年1月底 立委全年無休

卓榮泰不爽總預算卡關 許宇甄嗆奧客：改好送來「馬上可審查」

翁曉玲嗆砍賴清德薪水！府反擊：尸位素餐是不審總預算的立委