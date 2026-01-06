藍白卡總預算「TPASS全台20縣市一月底恐斷炊」 公路局坦言：沒備案

即時中心／徐子為報導



藍白持續杯葛、拒審今年度中央政府總預算，由於今年起行政院通勤月票TPASS預算列為新興計畫，不能沿用去年通過的項目，恐影響全台通勤族。交通部公路局局長林福山今（6）日表示，預計到本月底前，餘額就會用罄，若總預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得先由各地方政府和交通業者自行墊付。





行政院為減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用公共運輸工具，自2023年7月開辦行政院通勤月票TPASS，但第1期是特別預算，於去（2025）年底到期，交通部於今年至2029年編列363.8億元預算，但今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段。



交通部公路局長林福山解釋，TPASS第1期採特別預算支應，已於去年12月31日到期，即便仍剩款，也依法不得再動用；今年改由新興計畫預算支應，其中，今年編列75.2億元，但至今仍在立法院待審。



林福山指出，今年1月1日起各縣市TPASS仍持續使用，目前以「定期票收入」及「地方政府分擔經費」支應，其中，六都因量大，中央分擔比例原來就比較高，依規中央負擔90%經費，若中央預算無法到位，影響甚鉅。過去中央補助金額最多的地區為北北基桃生活圈，單一年補助約40億元，占比超過一半。



那是否有備案避免TPass「斷炊」？林福山坦言，由於這期TPASS補助計畫屬「新興計畫」，依法須經立法院審查通過後才能動支，公路局本身並無其他經費可調度。他透露，目前只能仰賴地方政府議會通過的預算，看能夠撐多久，據了解，可能到1月底，各縣市都會面臨困難。



此外，TPASS預算也攸關其他延伸政策，例如是TPASS 2.0，協助國道客運提升運量，以及今年起推動70歲以上高齡者繳回駕照，每月最高補助1500元TPASS優惠，相關經費都要等總預算通過才能正式到位。



根據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次





