藍白卡軍購 賴清德：王金平會照憲政程序來

▲賴清德接受資深媒體人鄭弘儀專訪，提及在野卡中央政府總預算與國防特別條例，回憶過去王金平就會照憲政程序來。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於今（28）日晚間首播，被問及藍白包括中央政府總預算與國防特別條例無法付委審查，賴清德坦言難以理解，在野言必稱支持總預算與國防卻不付委，這有違常理，更批評這是程序不正義，過去自己在立法院12年，當時院長是國民黨籍王金平，就是照憲政程序來，但現在連審查都不願意審查，是不符合民主精神，希望在野了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，就是2028選舉，不妨讓人民來做決定，「如果認為說民進黨沒有道理，可以訴諸民意」。

對於藍白卡中央政府總預算與國防特別條例，賴清德坦言難以理解，在野言必稱支持中央政府總預算，可是就不願意付委，言必稱支持國防預算，但也不願意付委，連交付委員會都不願意，排案都不行，覺得這個有違常理。

賴清德表示，根據司法院499號的釋憲文，民主政治就是少數服從多數，但多數要尊重少數，現在在野黨不斷的強調少數就要尊重多數，但大法官還有一句話，多數也要尊重少數，那要如何尊重？就是會一定要開，不能夠委員會不開，預算不進入討論，要讓少數的人可以去開會、去提案、去討論、可以參與表決，這些都不願意那就是程序不正義。

賴清德回憶，過去在立法院12年，其實多數時間都在擔任黨團幹部，當時院長是國民黨籍王金平，但是就照憲政程序來，不可能隨隨便便就逕付二讀，因為立法院是委員會中心主義，但現在看來這1、2年來有太多社會爭議性的法案，國民黨就強行直接逕付二讀，沒有到委員會審查，這是違反民主程序，也不符合民主精神。

賴清德也呼籲在野，國家只有一個，不妨在民主的程序上面競爭，那就是選舉，明年年底選舉要來了，還有2028總統選舉，不妨讓人民來做決定，如果認為說民進黨沒有道理，可以訴諸民意，而不是說用立法院多數，用議事程序來杯葛。

