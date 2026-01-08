藍白卡關總預算憂TPASS斷炊 張維倩點名2藍委惡意杯葛

248260108a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會近期高度關注中央預算審議進度，議員張維倩昨（7）日對立法院藍白陣營杯葛總預算提出重申，憂心北北基桃通勤族仰賴的「TPASS行政院通勤月票」將面臨經費停擺危機。為防範補貼機制斷炊衝擊交通穩定，張維倩聯手立委王義川，以及台北市議員顏若芳、桃園市議員李宗豪、基隆市議員曾怡芳，於民進黨中央黨部召開記者會，呼籲國會應盡速放行，避免大眾運輸政策淪為政治博弈下的犧牲品。

根據數據統計，新北市擁有全台規模最大的通勤人口，交通補貼政策的延續直接牽動基層家庭的收支平衡。張維倩指出，若總預算案持續延宕，1家4口均有通勤需求的家庭，每月開銷預計驟增幾千元。對於一般受薪階級而言，這筆突如其來的負擔極為沈重，政治爭端不應轉嫁至每日奔波的勞工與學生身上，導致民生基礎權益受損。

針對交通政策的落實，張維倩點名國民黨立委廖先翔與洪孟楷，強調其選區涵蓋汐止與淡水等轉運重鎮，且2位均任職於交通委員會，理應最清楚地方需求。她遺憾表示，這2位選區立委未能優先守護在地通勤族的荷包，反而參與惡意杯葛；身為民意代表，首要任務應是保障市民每日往返的基礎建設，而非放任攸關民生的補貼計畫走向崩潰。

在監督地方行政責任方面，張維倩強烈質詢新北市長侯友宜的應對態度，憂心侯因任期步入最後1年而產生擺爛心態。她呼籲侯友宜應發揮行政影響力，主動與國民黨籍立委協調溝通，積極爭取總預算案早日通過；市府若對預算停擺引發的社會成本視而不見，無異於放棄守護市民的職責，應盡快提出解決對策，化解通勤補貼中斷的風險。

參與記者會的跨縣市民代表集結呼喊，要求藍白兩黨正視基層心聲。張維倩說明，TPASS政策自推行以來，已落實減輕生活壓力與推動低碳運輸的雙重目標，任何形式的政黨杯葛都將直接損害大眾利益。這項福利政策不該淪為談判籌碼，否則最終受害者將是北北基桃地區數十萬名仰賴大眾運輸的居民，恐導致好不容易建立的通勤便利性毀於一旦。

張維倩承諾未來相關監督工作將持續推進，會與各局處緊盯經費撥付狀況，並要求行政機關預先擬定替代方案。她強調，穩定的交通環境是城市運作的基石，任何政治競爭都不應凌駕於百姓的生計之上。新北市議會將與台北、桃園、基隆等地的民意代表保持聯絡，發揮最強大的監督動能，確保每一位通勤族的權益都能獲得制度性的保障。

