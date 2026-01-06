藍白卡關總預算衝擊TPASS！他揭藍營執政縣市雙標嘴臉：出問題就怪中央

每月平均有近百萬使用量的TPASS通勤月票，近日傳出可能會因藍白在立法院總預算卡關，準備斷炊。 圖：交通部公路總局／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 受到立法院藍白卡關總預算案影響，中央TPASS補助款尚未撥入，目前經費可能只能用到1月底。對此，台北市長蔣萬安反怪罪行政院應好好跟立法院溝通，台中市府也稱，若中央無法補助，希望能跟地方說清楚。議員周永鴻點出藍營執政縣市雙標嘴臉，現在在藍白在立院擋預算，害今年的補助款下不來，市府卻改口說是「配合中央」，急著把責任推出去？

周永鴻提到，台中市交通局長坦承，台中 TPASS 目前是靠去年的剩餘預算在苦撐，一月底之後是否能穩定運作很難說。局長這話聽起來根本是在 「打預防針」，強調這是中央政策，彷彿錢沒下來是中央的問題，先幫市府設好防火牆。

廣告 廣告

周永鴻直呼，根本搞錯對象，該負責的是國民黨！當年 TPASS 上路，盧秀燕驕傲宣傳「全國最便宜」是市府政績，好處全收；現在藍白在立院擋預算，害今年的補助款下不來，市府卻改口說是「配合中央」，急著把責任推出去？這就是標準的雙標：紅利就說是妳的功勞；出問題就說是中央沒給錢。

周永鴻提醒，擋住市民福利的兇手，就是妳自家的國民黨立委！盧秀燕若真心在乎市民，就請拿起電話叫黨籍立委放行總預算，不要讓TPASS與各項民生補助面臨斷炊！

台北市議會民進黨團強調，北市府115年度總預算案歲入規模的2,098億元中，來自中央的補助款就高達844億元，佔比高達約4成，但中央預算卡關的解決之鑰就在蔣萬安市長的手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立法委員，正是阻擋預算的始作俑者之一。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市TPASS撐到1月底？蔣萬安：努力確保服務不中斷

總預算卡關衝擊TPASS！北北基桃1/12開會商議 網諷：找自家立委就好