藍白卡關總預算！TPASS被卡惹民怨先放行？他轟：勒索行政部門

每月平均有近百萬使用量的TPASS通勤月票，近日傳出可能會因藍白在立法院總預算卡關，準備斷炊。 圖：交通部公路總局／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，其中，與民眾息息相關的TPASS預算持續被卡，引起民怨。傳出國民黨團有意先挑出包含TPASS、治水預算、生育補助、等先行審查。台中市議員周永鴻請大家看清楚藍白嘴臉，這不是「照顧民生」，這是「政治算計」！

周永鴻指出，藍白聯手杯葛中央總預算，這幾個月來一副「你能奈我何」的態度。結果預算卡關，不只中央的新興計畫動不了，連地方政府許多需要中央補助的建設與福利也跟著停擺。

周永鴻提到，眼看火燒到自家後院，藍白縣市長開始感受到輿論壓力，區域立委也發現苗頭不對。於是國民黨現在想出一個解套辦法：挑幾個大家在意的民生政策來「交差」。

周永鴻表示，他們打算先放行像 TPASS通勤月票 和 生育補助這種有票的法案，但對於其他的國防國安計畫，以及維持政府運作絕大多數的行政業務費，卻打算繼續擱置不理。他要請大家看清楚，這不是「照顧民生」，這是「政治算計」！

他強調，立法院有審查預算的權力，但沒有「不審預算」的權利。藍白為了政治利益癱瘓行政，現在發現擋不住民意壓力，才趕緊通過幾個案子，想把原本就該做的職責，包裝成他們「爭取」來的恩惠跟選民交代。

周永鴻提到，大家沒忘記，去年就是因為藍白浮濫刪凍預算，即便後來通過部分追加減，拖延的時間已經讓許多施政計畫大亂。今年更誇張，預算到現在連審都沒審，若再拖下去或大幅亂刪，行政機關將難以運作，受害的還是全體國民。

最後他呼籲，預算審查是立委的職責，不是拿來勒索行政部門、甚至拿人民權益當籌碼的工具！

