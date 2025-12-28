藍白卡預算教育部5計畫恐泡湯！學生受衝擊

▲若明年中央政府總預算未通過，教育部五大計畫恐受阻，學生學習及權益將大受影響。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨聯手阻擋明年總預算案，至今還卡在立法院無法審議，影響我國大專院校、國高中等數十萬名學生權益。教育部明年度新增計畫編列31億元，其中包含大專院校老舊校舍整修、無人機產業教育、新建竹苗地區高級中等學校校舍、補助高中學校建置暨改善校舍污水及排水系統、辦理智慧雨林產業創生人才育成等五項計畫，若總預算未通過將影響學生學習、校園安全權益。

教育部書面報告指出，民國115年度本部及所屬單位預算案共3472億元，經統計屬新興資本支出及新增計畫共五項31億元，約占0.9%。第一項，為提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕計畫15億元。

教育並規劃五年75億元「國立大專校院老舊建築改善計畫（115至119年）」，協助辦理取得使用執照已逾40年、經專業評估需進行耐震補強、發生結構性損壞且具急迫性或危險性者，以及依法公告登錄為古蹟、歷史建築或具文化資產價值建物之整修、耐震補強及文資修繕與再利用事宜。

教育部指出，計畫實施後，五年預估約可協助改善老舊校舍150棟（可達現有老舊教學研究校舍棟數四分之一以上），促進建築永續且具防災韌性的校園環境。115年度預算倘未通過，國立大專校院之結構受損、耐震不足老舊建物以及文資建築無法立即進行改善，若遇天災來襲恐生校園安全疑慮。

第二項，政府已將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，刻正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，經濟部也將推動無人機產業升級，為配合經濟部推動，教育部民國115年預計補助無人機競賽及推廣計畫14校次，採購400架無人機足球，與國際賽事接軌，提升國際競爭力及學生遠距人機協作能力。

高中以下學校補助經費為7.7億元，教育部說明，明年度規劃高級中等教育階段，補助五所群科中心採購10架，用以發展新科技應用課程及教師研習，預計受益人次1000人次；175校採購7000架，計採購7010架，用以學生學習及體驗推廣活動，並參加無人機競賽，預計受益人次10萬5000人次；國民中小學教育階段，規劃補助100所自造教育及科技中心，計採購2000架，預計受益人次15萬人次。預算若未通過，恐影響採購數量、補助校次及行政院核定所訂之績效指標。

第三項，辦理新建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫3.3億元，配合國家發展委員會辦理之「桃竹苗大矽谷」計畫，辦理新（整）建校舍400間教室空間，適時滿足就學需求，114至115年度預計完成新（整）建教室規劃設計計380間、工程發包計140間及竣工60間。預算倘未通過，將影響未來後續增班規劃約2000名學生之權益。

第四項，補助國立高級中等學校建置暨改善校舍汙水及排水系統計畫2.5億元，該計畫預計有50至60校申請，預算倘未通過，將嚴重影響渠等學校改善校園污水及排水系統。以每校班級數平均約40班、每班平均約31位學生計算，60校總計約有2400班、約7萬4400名學生受影響。

第五項，辦理智慧雨林產業創生人才育成計畫0.9億元，呼應大南方重點產業需求聚焦大南方特色產業智慧商業服務（含智慧餐飲）、健康照護、智慧製造及智慧農業等產業共通議題，開設產業議題主題式課群、開設領域AI應用課程、導入實作專題，培育跨領域AI實作應用人才等，教育部說，預算未通過將影響大專校院投入相關課程發展開授與所需人才養成之量能，不利大南方產業亟待推展之智慧升級與普及。

