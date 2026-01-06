藍白卡預算！國民黨縣市長竟喊「中央撥款」 林楚茵：賊喊抓賊

即時中心／温芸萱報導

2026年度中央總預算案因藍白立委持續卡關，至今尚未審議完成，導致地方政府補助經費懸而未決。對此，民進黨立委林楚茵今（6）日在臉書痛批，藍白縣市首長「作賊喊抓賊」，補助被卡，卻要求中央盡速撥款，完全搞錯對象。林楚茵指出，國民黨36席區域立委才是卡關主力，並列出各縣市不審預算的立委名單，呼籲盡快將總預算付委審查，通過總預算，保障地方計畫和TPASS補助順利運作。

原本去年就該審查完的2026年度中央總預算案，因藍白立委持續卡關，至今仍未完成審議，導致許多中央計畫補助經費懸而未決，地方政府無所適從。對此，民進黨立委林楚茵今日在臉書發文批評，藍白「作賊喊抓賊」，補助被卡，卻要求中央盡速撥款，根本搞錯對象。

林楚茵指出，上週五是今年第一次院會，藍白仍不肯付委審查，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市只好自找財源，但藍營首長卻仍呼喊中央儘快撥款，完全忽略是藍白立委卡住預算審查。她表示，先不管民眾黨不分區8席，但國民黨區域立委至少36席，是卡關主力。

林楚茵更列出各縣市國民黨籍立委，包括：

台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆

新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔

桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華

台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣

新竹縣：徐欣瑩、林思銘 苗栗縣：邱鎮軍

彰化縣：謝衣鳯 南投縣：馬文君、游顥

雲林縣：丁學忠

花蓮縣：傅崐萁

台東縣：黃建賓

基隆市：林沛祥

新竹市：鄭正鈐

金門縣：陳玉珍

連江縣：陳雪生

最後，林楚茵呼籲，選民投票給這36席區域立委，不是要他們懲罰人民、卡住民眾權益，也不應讓同黨籍縣市長受苦，應盡快付委審查，通過總預算，保障地方計畫和中央補助順利運作。





