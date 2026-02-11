藍白卡1.25兆軍購 賴清德：若預算未過，台灣恐跌出優先名單、延宕關鍵武器交付





針對行政院提出「國防特別預算條例」草案迄今在立法院未能付委審查，總統賴清德11日上午特別召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，向國人說明政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。賴清德喊話，「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」「預算遲未通過，除了可能讓臺灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑臺灣守護自己的決心」「身為總統，也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。」

廣告 廣告

賴清德指出，政府提出為期八年的「國防特別預算」，係從七大類持續強化國軍現代化作戰及不對稱作戰能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。並強調，政黨之間可以競爭，但國防攸關國安、主權與基本生存，更應該要攜手團結、一致對外。政府願意清楚說明如何運用預算守護主權，期盼立法院朝野政黨在年後開議即刻實質審議、盡速通過，一起成為國軍最大的後盾，共同守護區域和平，讓臺灣繼續繁榮穩定。

賴清德致詞全文：

上個月底，立法院第11屆第4會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。

在迎向農曆新年的同時，我期待在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，今天這場記者會特別由國防部顧立雄部長和梅家樹總長，分別向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。

我要強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。

現今，國際間已經有高度共識，認為臺海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本今年國防預算1.8兆新臺幣、韓國今年國防預算1.4兆新臺幣、菲律賓也增加，臺灣也不能例外，特別預算8年為期1.25兆新臺幣。

尤其，身為國際社會負責任的一員，臺灣致力於維護區域的和平穩定，我們提升國防預算、維護國家安全絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持。

面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備守護臺澎金馬、確保國人的生命財產安全。

在國防部以專業規劃之下，我們提出了為期八年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。

我要重申，提升國防的支出、加大安全投資是民主友盟國家的共同趨勢；這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。

我要感謝美國政府對臺灣的支持，為我國發出報價單；同時，臺灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。

但現在預算遲未通過，除了可能讓臺灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑臺灣守護自己的決心。

身為總統，也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。

近期，有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每個月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，我要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。

其實，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去十年，執政團隊除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升來照顧國軍權益，光是去年，我便調薪5項加給，每年增加支出138億元，有關這部分稍後顧部長會做更詳盡的說明。

國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹，可以支領的項目，本來就有不同的加給設計。

也正因為如此，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。

因此，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，我們一定要「合法、合憲」來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能穩定，國軍全體同仁也才能安心。

我要強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要攜手團結、一致對外。

面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過。

我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇。

另外，還記得21年前我擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，來強化臺灣的防衛能力、穩定臺海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產。

如果，當年能夠通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已經成軍，相信臺灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。

如今，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，我們再次看到阻擋提升國防的場景，臺灣絕對不能再重蹈覆轍。

去年11月26日，我同樣與顧部長在總統府向全體國人報告這個預算案。今天我要再次強調許多國際友人一再告訴臺灣，強化國防不能再等待、不能被拖延。

我要再次誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，我們一起強化國防、守護國家，讓臺灣繼續繁榮發展。

親愛的國人同胞，和平無價、戰爭沒有贏家。

臺灣提升國防不是要侵略任何國家，我們只是要守護我們習以為常的生活。我們對和平可以有理想，但不該有幻想。一紙協議無法換取和平，唯有實力才能確保真和平；備戰才能避戰、能戰才能止戰。

國軍同仁是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一；除了站在第一線保家衛國，在天災地變時，他們更成為國人最安心的依靠。

支持國軍，讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。

我上任以來，前往濱海的國軍據點、電戰部隊的基地、駐守機場的防空部隊，以及位於海拔3千公尺的雷達站，到各地關心堅守崗位的國軍弟兄姊妹。

他們不分性別、不分年齡，都是我們的孩子、家人與朋友。正因為他們24小時守護國家、國人才能安心過年、產業才能穩定發展。

現在，讓我們一起成為國軍最大的後盾，提升他們的工作環境，並且提供最精良的武器裝備，負起責任、守護區域和平、確保臺灣繁榮穩定！謝謝大家。

更多新聞推薦

● 迎接馬年新國運 南鯤鯓代天府2/17抽國運籤