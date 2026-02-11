藍白卡1.25兆軍購 賴清德：若預算未過，台灣恐跌出優先名單、延宕關鍵武器交付
針對行政院提出「國防特別預算條例」草案迄今在立法院未能付委審查，總統賴清德11日上午特別召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，向國人說明政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。賴清德喊話，「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」「預算遲未通過，除了可能讓臺灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑臺灣守護自己的決心」「身為總統，也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。」
賴清德指出，政府提出為期八年的「國防特別預算」，係從七大類持續強化國軍現代化作戰及不對稱作戰能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。並強調，政黨之間可以競爭，但國防攸關國安、主權與基本生存，更應該要攜手團結、一致對外。政府願意清楚說明如何運用預算守護主權，期盼立法院朝野政黨在年後開議即刻實質審議、盡速通過，一起成為國軍最大的後盾，共同守護區域和平，讓臺灣繼續繁榮穩定。
賴清德致詞全文：
上個月底，立法院第11屆第4會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。
在迎向農曆新年的同時，我期待在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，今天這場記者會特別由國防部顧立雄部長和梅家樹總長，分別向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。
我要強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。
現今，國際間已經有高度共識，認為臺海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本今年國防預算1.8兆新臺幣、韓國今年國防預算1.4兆新臺幣、菲律賓也增加，臺灣也不能例外，特別預算8年為期1.25兆新臺幣。
尤其，身為國際社會負責任的一員，臺灣致力於維護區域的和平穩定，我們提升國防預算、維護國家安全絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向也受到國際社會的高度支持。
面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備守護臺澎金馬、確保國人的生命財產安全。
在國防部以專業規劃之下，我們提出了為期八年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。
我要重申，提升國防的支出、加大安全投資是民主友盟國家的共同趨勢；這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已經排滿。
我要感謝美國政府對臺灣的支持，為我國發出報價單；同時，臺灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。
但現在預算遲未通過，除了可能讓臺灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑臺灣守護自己的決心。
身為總統，也是三軍統帥，我有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。
近期，有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提案替志願役官兵一律每個月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，我要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。
其實，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去十年，執政團隊除了四度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升來照顧國軍權益，光是去年，我便調薪5項加給，每年增加支出138億元，有關這部分稍後顧部長會做更詳盡的說明。
國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹，可以支領的項目，本來就有不同的加給設計。
也正因為如此，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。
因此，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，我們一定要「合法、合憲」來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能穩定，國軍全體同仁也才能安心。
我要強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要攜手團結、一致對外。
面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，預算規劃與運用，立委可以審查通過。
我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇。
另外，還記得21年前我擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，來強化臺灣的防衛能力、穩定臺海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產。
如果，當年能夠通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已經成軍，相信臺灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。
如今，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，我們再次看到阻擋提升國防的場景，臺灣絕對不能再重蹈覆轍。
去年11月26日，我同樣與顧部長在總統府向全體國人報告這個預算案。今天我要再次強調許多國際友人一再告訴臺灣，強化國防不能再等待、不能被拖延。
我要再次誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，我們一起強化國防、守護國家，讓臺灣繼續繁榮發展。
親愛的國人同胞，和平無價、戰爭沒有贏家。
臺灣提升國防不是要侵略任何國家，我們只是要守護我們習以為常的生活。我們對和平可以有理想，但不該有幻想。一紙協議無法換取和平，唯有實力才能確保真和平；備戰才能避戰、能戰才能止戰。
國軍同仁是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一；除了站在第一線保家衛國，在天災地變時，他們更成為國人最安心的依靠。
支持國軍，讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。
我上任以來，前往濱海的國軍據點、電戰部隊的基地、駐守機場的防空部隊，以及位於海拔3千公尺的雷達站，到各地關心堅守崗位的國軍弟兄姊妹。
他們不分性別、不分年齡，都是我們的孩子、家人與朋友。正因為他們24小時守護國家、國人才能安心過年、產業才能穩定發展。
現在，讓我們一起成為國軍最大的後盾，提升他們的工作環境，並且提供最精良的武器裝備，負起責任、守護區域和平、確保臺灣繁榮穩定！謝謝大家。
賴清德火線促審 1.25 兆國防條例 傅崐萁強硬回擊：絕不接受政院版
針對總統賴清德親上火線力促在野黨盡速審查1.25兆國防特別條例，立法院朝野反應不
賴清德籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查
總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。
《豆腐媽媽-EP37精彩片段》雙CP炸鍋 英傑躺中槍？
勤走基層、整合地方、拓展中間選民 民進黨桃園隊長三條件指向他
民進黨2026年桃園市長布局持續受到關注，地方人士普遍認為，在選戰尚未全面展開之際，誰能穩定節奏、凝聚共識、帶動整體隊形，將是影響後續議員選戰成敗的關鍵。多位桃園地方人士指出，最常出現在桃園的總統府副秘書長何志偉，近期在地方的實際作為，已逐步顯現其在這三項條件上的完整度。
起訴106人！美濃大峽谷盜採土石案偵結 開挖面積竟達2座澄清湖棒球場
喧騰一時的「美濃大峽谷」盜採砂石案，橋頭地檢署歷經2個月調查，今（2/11）偵查終結，共起訴106人、扣押43筆土地，估計盜挖面積達2座澄清湖棒球場，不法獲利3億元，前市議員助理石麗君昨移審後，橋頭地院裁定收押。
鹿耳門天后宮送神封印大典登場
記者陳治交／台南報導 鹿耳門天后宮十一日（農曆十二月二十四日）舉辦「封印大典」，在號…
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
李四川宣布將戰新北後 謝寒冰獻策國民黨：以逸待勞將更好
台北市政府11日正式與輝達簽約，而台北市副市長李四川也宣布將在2月底請辭，3月起將回到新北市，若能獲得國民黨提名，將與已宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，找出藍白合作方式。面對選戰將至，資深媒體人謝寒冰認為，民進黨在某些選區已經提不出人選，若藍營能先把各地的初選的態勢全部搞定，把焦慮重新丟回綠營，「以逸待勞」將會是更好的方式。
國民黨中央要卡江啟臣？鄭麗文：台中非定於一尊
即時中心／徐子為報導國民黨主席鄭麗文昨（9）日受訪表示，台中不會走到初選，除非協商破局，才會自動進入初選模式。她還意有所指，對立法院副院長江啟臣放話，稱台中非艱困選區，不過也未定於一尊，給黨中央壓力、誤解遊戲規則無助選情。對此，江啟臣今（10）天表示，不論黨內如何，藍綠終須一戰，黨內也沒有必要對立。
福山植物園聯外道土石崩塌 今明2天休園
宜蘭縣 / 綜合報導 福山植物園清晨緊急休園，因聯外道路在4.9公里的地方，發生大量土石崩塌，導致道路中斷。聯外道路今天將進行搶修，為保障遊客安全，福山植物園今天開始休園2天，提醒遊客今明2天不要前往。 原始連結
國防特別條例 國民黨團：絕不會通過行政院版本」
針對總統賴清德今（11）日親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並...
放行政院版1.25兆軍購 藍白裂解開端？2／率三軍司令！喊話「支持國防預算」 總統：自助人助
總統賴清德：「日本今年國防預算1.8兆新台幣，韓國今年國防預算1.4兆新台幣。身為三軍總帥，總統率領國防部長、參謀總長，還有三軍司令，拿日韓、菲律賓舉例，要朝野支持國防採購特別條例。」總統賴清德：「自助人助，但現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出軍售優先名單，延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。」前一天，AIT才釋出和總統見面的合照，特別強調雙方繼續強化安全領域合作及夥伴關係。美方關切很明顯，但在野黨說，是因為政府不幫軍人加薪才會擋。總統駁斥同時，遞出橄欖枝，年後邀集五院院長茶敘，立法院長 韓國瑜期望能有化解的「化」。總統賴清德：「我想見面三分情，化誤解為理解，然後化分歧為團結，化個人小利為國家大利，化干戈為玉帛。只是白營提出了國防預算版本，傳出藍營也會自提版本。」總統賴清德：「21年前我擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產，台灣絕對不能再重蹈覆轍。苦口婆心的呼籲行政院的版本一定要如期付委。」新春前夕，總統再親自強調，國家安全不能等，盼年後新氣象，朝野能真正放下對立。李依庭、陳晏渝更多《鏡新聞》報導放行政院
藍白真惹怒美國？續擋軍購案 賴清德認了：台灣可能跌出優先名單
即時中心／高睿鴻報導面對中國日益膨脹的武統野心，總統賴清德及行政團隊，近期推出400億美元（約台幣1.25兆）軍購預算提案，盼用來強化台灣國防；豈料，在野黨竟堅決反對，如今不僅10度封殺國防特別預算條例，甚至還拒絕交付委員會審查。為此，賴總統今（11）早登高一呼，直言「國家防衛不能等、安全不能等、對國軍子弟兵的支持更不能再等！」；並表示，提升國防支出、加大安全投資，已是當今民主友盟國家的共同趨勢。
影》賴清德強調「國安不能等」籲挺軍購預算 三軍司令全到場
立法院遲未將政院版國防特別條例付委，賴清德今（11日）上午10時親自主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，籲朝野共同支持國防特別預算盡速在立法院通過。而這也是我三軍統帥首次偕三軍司令舉行記者會。賴在談話一開始就強調國家防衛不能等、安全不能等、對子弟兵的支持更不能再等。
LIVE／賴清德出馬了！率三軍司令開記者會 對抗藍白10度封殺軍購預算
即時中心／高睿鴻報導面對中國日益膨脹的武統野心，總統賴清德及行政團隊，近期推出400億美元（約台幣1.25兆）軍購預算提案，盼用來強化台灣國防；豈料，在野黨竟堅決反對，如今不僅10度封殺國防特別預算條例，甚至還拒絕交付委員會審查。在野陣營更還不斷以「只給兩張A4紙」等網路梗大肆宣傳，質疑政府未清楚闡明軍購細項，因此不予通關。為此，總統賴清德將於今（11）早10點親上火線，率三軍司令召開記者會，呼籲挺國防預算。
賴清德偕三軍司報告軍購條例！吳思瑤：國會不討論就讓社會討論
賴清德總統今早在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會向國人報告8年1.25兆「國防特別預算」。民進黨立委吳思瑤表示，既然國會不給予總統在合憲地向國會報告，賴總統就親自向社會報告；既然國會不讓行政院版的國防特別條例付委討論，國會不討論就讓社會討論。
賴清德談國防特別預算卡關 藍促赴立院報告、白籲審黨團版
針對總統賴清德提到，國防特別預算沒通過，可能讓台灣跌出優先名單，國民黨立委黃仁要求總統賴清德，盡速到立法院報告說明；民眾黨團則呼籲，開議後速審民眾黨團版本的《國防特別條例》草案。
