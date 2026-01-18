「藍白即將面臨三殺」苦苓：年底選舉會被台灣人用選票制裁、教訓

藍白主導立法院，聯手將多項爭議修法快速推進，多項攸關民生與國安的重要法案反而卡關。 圖：張良一 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白主導立法院，聯手將多項爭議修法快速推進，多項攸關民生與國安的重要法案反而卡關；從115年中央政府總預算到國防特別預算，國民黨及民眾黨用人數優勢，持續在立法院進行阻擋，影響政府運作及國家安全。作家苦苓直言，2026的選舉，台灣人將會用選票制裁、教訓藍白。

苦苓17日以「藍白即將面臨三殺」為題發文寫道，藍白在立法院呼風喚雨、為所欲為的時代即將結束，因為有三大法案可能讓藍白完蛋，第一，1.25兆的國防預算，藍白硬是擋了7次不送審，擺明著要讓國軍自廢武功，不但台灣人不高興，會用選票制裁，美國人更會不高興，2028如果藍白想拿回政權，最好不要那麼「白目」。

苦苓指出，第二是中央政府總預算，藍白不審就是不審，民意反彈之後，又要挑一些來審，那其他預算怎麼辦？到時還不是用一樣就要審一樣？這樣還稱是民生第一，年底大選就會被人民教訓。第三是台美貿易協議，其中對等關稅15%，並沒有比日韓高，半導體還有最惠國待遇，投資2500億也是由民間企業自主，不像日本投資由美國主導，還要拿走90%利潤。

苦苓續指，這麼優的條件，連股市都聞風大漲，藍白若反對「包你『全滅』」。民進黨之所以始終強硬、寸土不讓，因為綠營清楚知道，這是藍白自取滅亡的最好時機，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌已被利益和仇恨沖昏頭，兩人是否會成為在野兩黨的聯合關燈人，未來可持續看下去。

