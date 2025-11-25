藍白又來了！聯手封殺政院版財劃法 吳思瑤火大開轟：乞丐趕廟公

即時中心／黃于庭報導

《財劃法》爭議燒不停！國民黨、民眾黨先前多次強渡關山，今（25）日再於立法院程序委員會以9:7人數優勢，將行政院版本修正草案「暫緩列案」。對此，民進黨立委吳思瑤今（25）日痛斥，程序委員會擋國安法案高達707次，《財劃法》成了新的俎上肉，「藍白就是乞丐趕廟公，更是霸凌行政院」。

「程序委員會擋案又來了」，吳思瑤批評，藍白聯手封殺政院版《財劃法》，連列案都不准，此前民眾黨主席黃國昌就放話，政院版本「連一讀機會都沒有」，民眾黨一定退回擋下，白委劉書彬「果然領旨奉命」。

吳思瑤無奈地說，程序委員會擋國安法案高達707次，《財劃法》成了新的俎上肉，國民黨因為地方綁樁政治分贓、暴衝惡修，政治利益高於國家利益；然而，藍委賴士葆、林思銘、蘇清泉甚至立法院長韓國瑜都肯定政院版，主張可以進一步討論，「傅崐萁（國民黨團總召）何以無視黨內意見，一意孤行？」

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

接著，吳思瑤點名民眾黨，「為了藍白合，不惜一切為國民黨作嫁」，黃國昌過去主張「程序正義」早已不復見，完全打臉自己，成為踐踏程序正義的劊子手，更氣焰囂張指稱，「財劃法已經完成修法，行政院沒有任何資格與立場要求重新再來」。

「根本是乞丐趕廟公，喧賓奪主」，吳思瑤直指，預算權是行政權，《財劃法》是國家財政根本大法，行政院是主責者，才是有絕對話語權的人。她強調，行政院提《財劃法》天經地義，立法院依據《憲法》審查政院法案、預算及議案是義務，擋案是怠忽職守，公然違反憲法忠誠義務，「主事者，被阻卻在外，藍白霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！」





