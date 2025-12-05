即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》爭議多時，行政院日前針對該法部分條文修正提出覆議案，今（5）日立法院會進行投票表決，最終藍白仍聯手以人數優勢，59票反對、50票贊成否決該案。對此，行政院發言人李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論。而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

李慧芝轉述行政院長卓榮泰說明，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，超出《公共債務法》法定債限15%，政院無法違法編列預算。

廣告 廣告

除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反《憲法》第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝說道，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立《法院職權行使法》以及《刑法》經判違憲，新版《財劃法》也的確因為公式錯誤導致345億無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

綜上所述，李慧芝指出，這也是行政院期望立法院能夠邀請卓榮泰說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等等。最後，政院呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

原文出處：快新聞／藍白又來了！聯手封殺財劃法覆議 政院強硬反擊：不會也不能執行

更多民視新聞報導

Meta公布帳號來源地！反串帳號現原形 他讚「早該做了」

陳水扁「零件」下滑！造型「猛進化」網險認不出

南韓入境卡「把台灣列入中國」！韓方回應曝光…

