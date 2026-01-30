藍白又來！封殺政院1.25兆國防特別條例 聯手通過民眾黨團版本

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團自提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（30）日上午在藍白立委挾優勢人數下，直接將其通過付委審查；至於民進黨立院黨團提出審議行政院版1.25兆國防特別條例草案，則慘遭在野陣營聯手封殺。

行政院提出1.25兆國防特別條例草案，已在立法院程序委員會多次遭封殺；今日是本屆立法院最後一次院會，民進黨立院黨團則提出將政院版國防特別條例列入議程。

但經表決結果，現場出席109人，民進黨49人贊成，但面臨反對60票，使得政院版無法被排入議程；至於國民黨、民眾黨立院黨團聯手提案，經人數優勢下，將包含民眾黨團提出的4千億軍購條例付委審查。

經上午黨團共識，院會下午2點30分進行住宅法修正案、衛星廣播電視法修正案、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正案，完成立法程序後，院會即休息，進行後續議程所列討論事項之溝通。





